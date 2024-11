Ez volt az első szinkronos rajzfilm: 96 éve ezen a napon mutatták be

Ez volt az első szinkronos rajzfilm

Egy Mickey egér rajzfilm volt az egyik első szinkronhanggal ellátott rajzfilm is. Kevesen tudják, hogy Walt Disney "Steamboat Willie" című filmje -amit 96 évvel ezelőtt ezen a napon mutattak be először- valójában a harmadik olyan alkotás volt, ami Mickey és Minnie főszereplésével készült, de ez volt az első, amit be is mutattak. Mickey egér „eredeti” neve egyébként Mortimer volt, a figurát pedig nem más alkotta meg, mint Walt Disney.

1928-ban mutatták be az első szinkronos rajzfilmet. / Fotó: Ralf Liebhold / Shutterstock

Ma a felesleges antibiotikum szedésre hívják fel világszerte a figyelmet

November 18-án van ugyanis az Európai Antibiotikum Nap. Ilyenkor általában különböző tájékoztató anyagokat állítanak össze egyes szervezetek, amik segítségével aztán minden tagállam többek között arra próbálja felhívni a lakosok figyelmét, hogy milyen veszélyeket rejt a kontrollálatlan és indokolatlan antibiotikum szedése, illetve, hogy mit lehet tenni ez ellen. Az ECDC által közzétett statisztikák szerint évente több mint 35.000 ember hal meg szuperbaktérium okozta (antibiotikumoknak ellenálló) fertőzésekben, amik éppen emiatt jelentek meg.

Lomtalanítás lesz a IX. kerületben

2024. november 18. és november 22. között a IX. kerületi körzetekben lesz lomtalanítás. Fontos, hogy lom kizárólag az adott címre vonatkozó, a postaládákba dobott hivatalos tájékoztatólevélben, valamint a külön ebből a célból készült online térképeken megjelölt helyen és napon, 18 óra után helyezhető ki! A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül, ami bírságot vonhat maga után. A lomokat az FKF a kihelyezést követő napon szállítja el.

Egy éve ment el Csomós Mari

A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja tavaly, 2023. november 18-án hunyt el. Rendkívül hiteles szerepformáló volt, belülről, önmagát adva játszotta karaktereit. 2017. március 27-én, a színházi világnapon választották a Nemzet Színészévé Berek Kati helyére.