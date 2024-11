9 Tuti tipp: így válassz műfenyőt karácsonyra, ez a titka

A karácsony este főszereplője természetesen maga a karácsonyfa. Bár a fenyővásárláshoz több országban, például Dániában is külön hagyomány kötődik, a műfenyők számos előnnyel járnak. Először is, évről évre újra felhasználható, úgyhogy hosszú távon egy rendkívül költséghatékony megoldás. Ezenkívül pedig nem hullatja tele tűlevelekkel a nappalit, így nem kell állandóan a sepregetéssel tölteni az időt.

Fotó: Pexels

Ma már széles kínálatból szemezgethetünk a műfenyők közül, így még nehezebb megtalálni a számunkra tökéletes darabot. A Ripost oldala segített, milyen szempontok alapján érdemes dönteni, ha nem élő fenyőt vásárolnátok idén.

1. Mérjük le a szélességét

Mielőtt elindulunk műfenyőt vásárolni, mérjük meg azt a területet, ahová a fát szeretnénk elhelyezni. Ne csak a magasságára, hanem annak szélességére is figyeljünk. A fák sokszor terjedelmesebbek, mint gondolnánk, így érdemes biztosra menni, hogy elférjen a kiválasztott helyen.

2. Hagyjunk helyet a csúcsdísznek

A műfenyők magassága 30 cm-től akár 3 méterig is terjedhet. A választásnál vegyük figyelembe a szoba belmagasságát és azt, hogy mennyi helyet szeretnénk hagyni a csúcsdísznek. Egy 2-2,5 méter magas fa például ideális választás lehet egy normál belmagasságú, azaz 2,5-3 méteres lakásban.

3. Döntsünk a fa típusáról

A műfenyők különböző anyagokból készülhetnek, amelyek hatással vannak a megjelenésükre és tartósságukra is. A PVC műfenyők általában sűrűbbek, de kevésbé élethűek, míg a PE műfenyők texturált, formázott tűlevelekkel rendelkeznek, amelyek sokkal élethűbbek, viszont drágábbak is. Léteznek kombinált fák is, amelyek mindkét anyag előnyeit egyesítik.

4. Beépített, színes világítással

Az előrevilágított műfenyők egyre népszerűbbek. Ezeknél a fáknál az égősorokat már beépítették, így nem kell külön időt szánnunk a fények elhelyezésére. A LED-világítással ellátott típusok energiatakarékosabbak és hosszabb élettartamúak, mint a hagyományos izzók. Ha viszont a saját dekorációs ötleteink szerint szeretnénk a fényeket elrendezni, érdemes hagyományos, világítás nélküli fát választani.