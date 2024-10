Meghalt Demény Pál György

1973-tól New Yorkban a Népesedési Tanács (Population Council) alelnöke volt, majd az újonnan létrehozott demográfiai kutatóintézet, a Center for Policy Studies igazgatói állását is elnyerte. 1986-ban őt választották a Population Association of America (Amerikai Népességtudományi Társaság) első nem észak-amerikai születésű elnökévé.