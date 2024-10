Minimum félmillió forintnyi kártérítést fizetnek a bankok: ezek az ügyfelek jogosultak

Példa nélküli kártérítést kell fizessen több brit bank is azon ügyfeleinek, akik nemrég autófinanszírozási hitelt vettek igénybe, miután hagyták, hogy annak kamatát az autókereskedők maguk határozzák meg. Persze a kettőnek összefüggése is volt: minél nagyobb kamatot adnak, annál nagyobb jutalék üti a markukat. Ez azonban törvényellenes volt, ami miatt bíróságra került az ügy. Az ítélet pedig a következő lett: több ezer font, minimum 1100 font (kb. 500 ezer forint) jár az ügyfeleknek.

Szabálytalanul, törvényellenesen folyósítottak autóvásárláshoz hitelt a bankok. Fotó: Pexels.com

A brit fellebbviteli bíróság döntése alapján ugyanis az ügyfeleknek ismerniük kell minden lényeges tényt, amely befolyásolhatja a hitelfelvételi döntésüket, mielőtt beleegyezhetnének. Így például a teljes jutalékot, amelyet az autókereskedő kap, és annak kiszámításának módját is. Ezt az ítéletet ráadásul több ügyvéd is éljenezve fogadta. Úgy vélik ugyanis, hogy ez az ítélet hatással lehet az Egyesült Királyság autókölcsönzőire is, ami azt jelentheti, hogy az összes ügyfél együttesen érintettként több milliárd forint kártérítést kaphatnak.

De mennyi is az annyi? A javaslat jelenleg az, hogy a károsultak körülbelül ekkora összegű kifizetéseket kapjanak, amennyi a kamattöbblet lett volna. Ez egy 10 000 fontos autófinanszírozási hitel esetén 1100 font. A vizsgálat további eredménye 2025 májusára várható, írja a TheSun.