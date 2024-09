Csak klubtagoknak: őrjöngenek a vásárlók az önkiszolgáló kassza legújabb korlátozása miatt

Az önkiszolágló kasszákkal kapcsolatban az emberek véleménye nagyon megoszlik. Vannak, akik szívesen választják a fizetésnek ezt a formáját, mert sokkal gyorsabb, mások azonban kerülik, mert nehezen értik a rendszerét. A leginkább akkor szoktak bosszankodni, ha csak ez az opció van, és egyes vevők, akik nem értenek a kezeléséhez, jelentősen hátráltatják a sor haladását. Amerika egyik legnagyobb szupermarkete, a Walmart most komoly szigorításokat vezetett be.

Nem mindenkinek ilyen egyszerű kezelni az önkiszolgálót /Fotó: frantic00

Külföldön egyre több problémát észlelnek az önkiszolágló kasszákkal kapcsolatban. Az üzletvezetők arról panaszkodnak, hogy megugrott a lopások száma, éppen ezért sok szupermarket szigorításokat vezetett be. Amerikában a Walmart és a Target (a két piacvezető szupermarket) is szigorított: először 10-15 termékre korlátozták az önkiszolgáló kassza használatát, mostanra azonban drasztikusabb döntésre jutottak. Csak azok használhatják ezt, akik előfizettek a Walmart+ csomagra. Aki nem fizet, annak bizony be kell állnia a sorba. Ezen a vevők rettenetesen felháborodtak - írja a Mirror.