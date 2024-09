Érdemes lesz az eget kémlelni

Szeptember ötödik napjának estéjén 19:53-kor együtt áll majd a Vénusz a vékonyka, 6%-os holdsarlóval. A két égitest 3,9 fokra lesz egymástól, a nyugati horizont felett 1-2 fokos magasságban. Ezt lehet majd megcsodálni este a Svábhegyi Csillagvizsgáló tájékoztatása szerint.

Ma lenne 78 éves Freddie Mercury

1946. szeptember 5-én, Zanzibarban (Tanzánia) született Freddie Mercury, a Queen együttes énekese Faroukh Bulsara Mercury néven. Első albuma 1973-ban jelent meg. Hírnevét az 1975-ben kiadott "One Night at the Opera" című nagylemezzel és az azon szereplő"Bohemian Rapsody" című dallal alapozta meg. Élete végéig dolgozott, és az 1991 elején megjelent "Innuendo" című lemeze ugyanúgy listavezető lett, mint az együttes sikerszámaiból összeállított örökzöld lemez.

Ma lenne 78 éves a Queen énekese. Fotó: leemage / AFP

82 éve hunyt el Móricz Zsigmond

Móricz Zsigmond író, újságíró, szerkesztő, szerkesztő 1942-ben ezen a napon hunyt el a halotti anyakönyv szerint, de valószínűbb, hogy valójában szeptember 4-én halt meg. Mindenesetre a XX. századi magyar realista próza kiemelkedő alakja volt, a Nyugatban 1908-ban megjelent Hét krajcár című elbeszélése pedig országos hírnevet hozott neki. Kiváló életművéből is kiemelkedik az Erdély - trilógia, a Légy jó mindhalálig, az Úri muri, a Rokonok és az Árvácska. Művészetével ő lett a magyar kritikai realizmus beteljesítője.

Ma még biztosan nagyon meleg lesz

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint csütörtökön ragyogóan napos idő várható, amit gomoly- és fátyolfelhők tarkíthatnak. Csapadékra általában nem kell számítani, de néhol előfordulhat egy-egy zápor, vagy zivatar. A szél többnyire mérsékelt marad. A nappali csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között alakul.

Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzési adatait, valamint a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakmai ajánlását figyelembe véve az ország egész területére vonatkozóan II. fokú hőségriasztást rendelt el ma éjfélig.

Rossz dolgok is történtek ezen a napon

London városát például 1666-ben teljesen elpusztította egy tűzvész. A londoni nagy tűzvészben ("Great Fire of London") a Towertől a Temple-ig, a Temzétől Smithfieldig porrá égett a város. De ezen a napon ejtett túszokat a Fekete Szeptember elnevezésű arab terrorista csoport is a müncheni Olimpián. A terroristák végül megölték túszaikat, de a tűzharcban öt arab és egy német rendőr is meghalt, a három további terroristát elfogták. Az akciónak összesen 11 izraeli sportoló, öt terrorista és egy rendőr áldozata volt.