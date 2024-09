Kezdődik a suli, így válthatod ki a drága korrepetálásokat

A korrepetálás költségei évről évre emelkednek, ezért nem meglepő, hogy egyre több szülő választ olcsóbb és időtakarékosabb megoldásokat. Íme néhány online alternatíva, amelyek segíthetnek a tanulásban írja a Fanny Magazin

Itt a szeptember, kezdődik az iskola

.Ne legyen mumus a matek!

A Mateking magyar platformmal gyerekjáték lesz az analízis, lineáris algebra, valószínűségszámítás vagy statisztika. Előnye, hogy a tananyagot rövid, lényegre törő epizódokra bontja, így a diákok saját tempójukban haladhatnak, kihagyhatják az ismert részeket, és többször is visszatérhetnek a nehezebb témákhoz.

Nyelvtanulás játékosan

A nyelvtanulásban segít a Xeropan Kréta Idegennyelvi Felkészítő Modul (IFM), melyet a KRÉTA rendszeren belül érhetnek el a magyar közoktatásban tanuló diákok és tanárok. Amellett, hogy az angol és német nyelv tanulását játékos és interaktív módon segíti, a diákok különböző, élethelyzetekre épülő feladatokon keresztül fejleszthetik nyelvi készségeiket, például chatbot beszélgetések révén, amelyek során valós szituációkat gyakorolhatnak.

Használjuk a térképet

A földrajz tanulás lehet szórakoztató is. A Seterra Geography nevű alkalmazás segítségével térképes feladatokat gyakorolhatunk. Például egy vaktérképen kell kiválasztani az éppen megjelenő országot, és megismerkedhetünk a nemzeti zászlók színeivel is.

Haladjunk saját tempóban

Ha gyermekünk magas pontszámokat szeretne magyarból, szerezzük be a Zeniiith digitális irodalomkönyvet, amelyet a legfrissebb középiskolai érettségi követelmények szerint alakítottak ki. Emellett tartalmaz egy digitális naptárat is, amely a tananyagot a diák saját tempója szerint osztja be, aszerint, hogy naponta hány percet szeretne tanulásra szánni.

Lássuk három dimenzióban!

Ha a gyermekünknek nem a biológia a kedvenc tantárgya, az Emberi test nevű applikációval felkelthetjük az érdeklődését. A férfi testet alapul véve, 3D-s animációkkal mutatja be a fő szervrendszereket, és még az izmok mozgása is szemmel látható.

Olvasás helyett hallgassuk

Nem szükséges megvásárolni a kötelező olvasmányokat, hiszen a Kötelező olvasmányok applikációval bárhol és bármikor hozzáférhet a művekhez. Sőt, hangoskönyv formájában is meghallgathatja őket. Ha pedig elfelejtette elolvasni, a holnaptemazaro.hu weboldalon 10 perces videóban összefoglalót a könyv tartalmáról.