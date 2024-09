Rollerpánik Monoron: az életéért küzdött az egyetemista – Fotók

A 21 éves Benjáminnak igen sűrű napjai vannak: dolgozik, ráadásul elkezdődött az egyetem, és rengeteg az intézni valója. Nem csoda, ha ilyen hétköznapok után hazaérve lehuppan az ágyra és elfeledkezik mindenről. Az egyik ilyen fárasztó nap utáni pihenés, csaknem tragédiával végződött.

A fiú és a tűzoltóknak hála nem történt tragédia / Képünk illusztráció: Zsolt Biczo / Shutterstock

„Elkezdett durrogni”

Talán a családja és a saját élete is odaveszett volna, ha Benjámin akár egy perccel is hamarabb hajtja álomra a fejét. A monori férfi késő este ért haza a munkából szeptember 3-án, kedden, és ahogy mindig, úgy aznap is egy szokásos rutinmozdulattal zárta a napot: az elektromos rollerét betolta a nappaliba és töltőre tette. „Napi ingázásra szoktam használni a rollerem, és másnap mentem egyetemre, ezért muszáj volt feltöltsem” – kezdte történetét a Pest vármegyében élő fiatal, aki néhány perccel később szembesült csak vele, hogy nagy a baj.

Észrevettem, hogy furcsa szag van a nappaliban. Odamentem és láttam, hogy füstölt a rollerem!

- idézte fel Benjámin a vele történteket, aki arról is beszélt, hogy hirtelen történt minden. A monori férfinek gyorsan kellett cselekednie, mert tudta, másodpercek választják el, hogy a rollere lángolni kezdjen. Sajnos igaza lett: a kétkerekű kigyulladt. „Felkaptam a rollert, és kivittem az udvarra. Ott elkezdett durrogni és lángra kapott, égett az egész!” - mondta az egyetemista.

A roller az udvaron kapott lángra / Fotó: Metropol olvasó

Kitört a pánik: Benjámin riasztotta a tűzoltókat, majd azok kiérkezéséig segítséget kért. A szomszédja próbálta megszelídíteni a lángokat.

Neki volt poroltója, és amíg ki nem értek a tűzoltók, addig azzal próbálta csillapítani a tüzet. A tűzoltók nagyjából 15-20 percig oltották a rollert, aztán egy vashordóba tettük és teli öntöttük vízzel, hogy lehűljön

– emlékezett vissza a férfi.

Szinte hamuvá égett a roller / Fotó: Metropol olvasó

Napok teltek el azóta, hogy a rollere lángra kapott, és bár újat kell vennie helyette, Benjámin örül neki, hogy csak ennyivel megúszta és a tűz nem torkollott tragédiába.

Eléggé megriadtam a tűz miatt. Most is azon gondolkodom, hogy mi lett volna, ha egyből elmentem volna aludni, a ház elég gyorsan leégett volna.

– zárta szavait a monori egyetemista.