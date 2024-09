Katasztrófaturisták ezrei lepték el a budapesti Duna partot

A miniszterelnök figyelmeztet

A miniszterelnök arra kérte az embereket, hogy ne menjenek az áradó folyó közelébe, hisz azzal csak hátráltathatják a munkát, és a figyelme, most senkinek nem lankadhat. Bár Budapesten már tetőzött a Duna, a hatalmas ár lassú levonulása miatt még mindig nagy a veszély, hogy buzgárok keletkezhetnek, illetve azt sem szabad elfelejteni, hogy a víztömeg, most Magyarország déli régiói felé tart, ahol továbbra is nagy erőkkel kell védekezni.