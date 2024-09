Szomorú hírek érkeztek: meghalt a tini, aki a születésnapján tűnt el Bükkaranyosról

Megrázó hírek érkeztek: immár sajnos bizonyos, hogy meghalt az a fiatal fiú, aki a saját születésnapján tűnt el Bükkaranyosról. Balázst augusztus 20-án látták utoljára a szerettei. A mindössze 19 éves fiú egy családi vitát követően kisurrant otthonról. Egyszer még hazament, hogy átöltözzön, utána hátrahagyta a családját. Minderről egy kültéri kamerafelvétel is készült. A fiú mindent otthon hagyott, még a telefonját és az iratait is. A hatóságok azóta nagy erőkkel keresték, most azonban édesanyja, Szkárosi Krisztina a Borsnak elárulta: fia elhunyt. Holttestét ma, szeptember 13-án pénteken, a délelőtti órákban egy Harsány és Bükkaranyos közötti tv-torony lábánál találták meg munkások. Egyelőre nem lehet tudni biztosan, hogy a fiú lezuhant, vagy öngyilkos lett.

Van segítség! Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelki elsősegély-számot, vagy keresse fel a suicidprevencio.hu weboldalt!