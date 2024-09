9 tuti tipp: Így adhatod el gyorsan, jó áron a használt ruháidat

7. Számít a gyorsaság

Igyekezzünk minél gyorsabban válaszolni a kérdésekre. Ha néhány napig nem reagálunk, előfordulhat, hogy a vásárló időközben talált egy másik terméket a ruhánk helyett, vagy elveszíti a bizalmát, és nem vásárol tőlünk.

8. A személyes átvétel előnyei

Az egyik legnagyobb kiadást a postázási költségek jelentik, ezért mindenképpen tüntessük fel a hirdetésben, hogy mikor és hol tudjuk személyesen átadni a ruhát. Ha postázást vagy futárszolgálatot kínálunk, jelezzük, hogy mely csomagszállítási pontokra tudjuk eljuttatni a csomagot.

9. A pozitív visszajelzés ereje

Az értékelések és visszajelzések is fontosak, hiszen a pozitív visszajelzések is növelhetik az eladásaink számát. Törekedjünk arra, hogy udvariasan és gyorsan válaszoljunk a kérdésekre, tartsuk be az ígéreteinket, és gondoskodjunk a ruhák megfelelő csomagolásáról és a szállításáról.

Szöveg: Reiter Georgina - FANNY