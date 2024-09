129 éve tekernek biciklis futárok Budapest utcáin - Galéria!

A nagyvárosi logisztikai szállításban már a 19. század végétől aktívan részt vesznek a kerékpárok és a triciklik. Gondoljunk csak arra, hogy a postások már a dédszüleinknek is kerékpárral vitték a levelet, de a teherbiciklikkel nagyobb csomagokat is szállítottak. A fagylaltos és az utcaseprő is háromkerekűvel járt a régi budapesti utcákon, sőt női biciklis futárok is voltak.