Különleges „rendőrségi” járművet filmeztek Ráckevénél – Videó

Nagy teljesítményű páncélautó, felturbózott üldözőkocsi, zajtalan, környezetbarát elektromos krosszmotor, illetve helikopter, vagy éppen motorcsónak és jetski. Igen, ezeket mind használjak a bűnüldöző szervek szerte a világon, így hazánkban is többek között ezek segítségével is szolgálnak és védenek a rendőreink. Ám, az a gépcsoda, amit egy olvasónk örökített meg a telefonjával talán be sem sorolható egyik fent említett kategóriába se, így biztosan nem rendőrségi jármű.

Dunai Vízirendészet rendőrségi jetskit is használ, ám az olvasónk valami egészen mást filmezett le Fotó: Szabolcs László

„Szeretek ide a Dunádhoz kijárni, szeretem a természetet és pecázni is szoktam. Láttam már az évek alatt egy-két furcsa szerzetet, járművet a folyónál, de ez tényleg meglepett és persze szórakoztató is volt egyben” – kezdte mesélni az élményét László, aki arról is beszélt a lapunknak, hogy Ráckevei-Soroksári Duna ág amúgy is nagy kedvence a szépsége, az egyedülálló hangulata, miliője miatt.

Elsőre csak annyi láttam, hogy valamilyen hajó, illetve vízi jármű, de amikor közeledett tudtam, hogy itt valami turpisságról, viccről lesz szó. Amint közelebb ért egyértelműen kivehetőek voltak egy korábbi kelet-német csoda, egy Wartburg vonalai

- osztotta meg a Metropollal László, aki elmondta, hogy olyan volt a látvány, mintha a néhai autómárkát ráhelyezték volna egy apró, motoros csónakra és azt külsőre rendőrségire hajazó jelekkel látták el.

„Volt felirat is rajta, a tetején meg mintha villogó is lett volna, de vélhetően ez is „játék” része volt, de aki láttam, ahogy én is és mindenki a járműben ülőkkel együtt nevetett” - zárta László.