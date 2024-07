Trump elleni merénylet - Az amerikai belbiztonsági minisztérium vizsgálatot indított a Titkosszolgálatnál

Az eddigi nyomozás megállapította, hogy Thomas Matthew Crooks jelenlétét helyi rendőrök észlelték, és gyanús körülményként jelezték, valamint felvételek jelentek meg arról is, hogy a közönségből is többeknek feltűnt a támadó jelenléte, akik jelezték ezt a hatóságoknak, ennek ellenére Crooks több lövést is leadhatott, megölve egy embert és megsebesítve többeket, köztük magát Trumpot is.