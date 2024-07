Együtt sírt az orvosokkal: azt hitték aranyere van, de felfalta a rák a beleit

Egy nőnek a rák szinte felfalta a beleit, miközben az orvosok azt hitték, hogy csupán aranyere van. A 42 éves Lisa Snooks elmondta, hogy az orvosok többször is azt mondták neki, hogy folytassa az aranyérkezelést, de egyre súlyosabb fájdalmai voltak.

Lisa nem adta fel, különböző vizsgálatokat kért az orvosoktól, majd ezek végül kimutatták, hogy végbélrákja van, ráadásul egy agresszív formája a betegségnek. Ezután kezeléseken esett át, és egy 11 órás műtéten, amely során a medencefenék részt, a végbelét és a hüvelyét is eltávolították. Tragikus módon hasonló körülmények között veszítette el 2021 februárjában a testvérét is. Ez egy testileg és lelkileg is megterhelő időszak számára.

Ha korábban rájöttek volna a problémára, és nem kezeltek volna félre hat hónapon keresztül, nem emésztette volna fel a szervezetemet a rák. Nem sok mindenre emlékszem, miután azt mondták, hogy rákos vagyok, sírni kezdtem az orvosokkal, és azt hittem, meg fogok halni, és az életemnek vége – egyszerűen összetörtem. Azon tűnődöm, hogy legyőzöm-e ezt, vagy ugyanúgy meghalok, mint a testvérem

- mondta Lisa, aki ugyan már jobban van, de teljesen biztos nem lehet a jövőjét illetően, ráadásul testileg és lelkileg is meg kell erősödnie