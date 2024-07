Orbán Viktor Kínába érkezett, a magyaroknak fontos, hogy Kína szorgalmazza a békét

Folytatódik Orbán Viktor miniszterelnök békemissziója; a kormányfő hétfő hajnalban Pekingbe érkezett - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke a kínai fővárosból. A közlemény szerint Orbán Viktor a nap folyamán Hszi Csin-ping kínai elnökkel találkozik. A kormányfő felidézte, hogy a magyarok két és fél éve egy háború árnyékában élnek.

A magyar békeszerető nép. Békére, egyensúlyra és harmóniára törekszik, ezért "mindig a béke oldalán vagyunk, és sohasem a háború oldalán" - mondta.



Számunkra nagy jelentősége van annak, hogy Kína szorgalmazza: a világban ne háború, hanem béke legyen

- jelentette ki.



A Magyarország szomszédságában zajló konfliktus esetében is nagyra értékeljük az Ön békekezdeményezését

- mondta Orbán Viktor, Hszi Csin-pingnek címezve szavait.

Felidézte, hogy a kínai elnök két hónapja Magyarországra látogatott. A kormányfő történelmi jelentőségűnek nevezte az akkori találkozót. Hozzátette: komoly megállapodásokat kötöttek, de ami még fontosabb, több nemzedékre is megalapozták a két nép közötti barátságot, mert Hszi Csin-ping látogatása meggyőző és szívélyes volt, amely bizonyította a magyar embereknek Kína Magyarország iránti jóindulatát és tiszteletét.

"Több nemzedék is meg fog még élni abból a látogatásból, annak a látogatásnak az emlékéből, amit Ön tett Budapesten" - jelentette ki Orbán Viktor.

Megköszönte a kínai elnöknek, hogy emelték a két ország kapcsolatainak szintjét.

"Az eltelt két hónapban is folyamatosan dolgoztunk, hogy ezt a formát tartalommal töltsük meg" - mondta, megköszönve, hogy előrehaladást érhettek el a delegációik az együttműködésben.

Orbán Viktor gratulált Hszi Csin-pingnek Kína szilárdságához és stabilitásához, amelyet "ebben a viharos világpolitikában" az egész világ számára jelent.

Szijjártó Péter: a magyar-kínai együttműködés továbbra is a gazdasági növekedés biztos alapja lesz

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető jó hírnek nevezte, hogy a kínai állami vezetők támogatják a két ország gazdasági együttműködésének továbbfejlesztését, azt, hogy "a legmodernebb technológiai színvonalat képviselő munkahelyek tízezreit létrehozó, az autóipari forradalmat vezénylő kínai vállalatok továbbra is Magyarországra hozzák beruházásaikat".



A kínai vezetők támogatják azt, hogy a kínai turisták minél nagyobb számban jöjjenek Magyarországra, valamint támogatják azt is, hogy minél több magyar élelmiszeripari termék jelenjen meg a kínai piacon

- folytatta.

Aláhúzta: a kínai vállalatok jelenleg 6400 milliárd forintnyi beruházást hajtanak végre hazánkban, ezek mintegy 25 ezer új munkahelyet hoznak létre közvetlenül, és ezzel Magyarországot a globális autóipari forradalom és technológiai megújulás egyik világszintű központjává teszik. Szijjártó Péter közölte, hogy ezek a nagy autóipari beruházások garanciát jelentenek a magyar gazdaság gyors növekedésére a következő években is.

A miniszter arra is kitért, hogy a koronavírus-járványt követően a kínai turisták újból nekiindultak a világnak, az idegenforgalom újjáéledt a kelet-ázsiai országból, és ebből Magyarország is sokat profiál.

Üdvözölte, hogy nyártól immár heti huszonegy közvetlen légijárat fogja összekötni Budapestet hét kínai várossal.

A miniszter tudatta, hogy a közép-európai államok közül Magyarország rendelkezik a legtöbb kínai exportengedéllyel az élelmiszeripari és mezőgazdasági termékekre vonatkozóan.

"És most újabb megállapodások állnak kidolgozás alatt, ráadásul a sertés- és baromfihús exportját újra lehetővé tevő megállapodásról is tárgyalunk, a technikai részletek kitárgyalása van csak hátra" - húzta alá.

"Összességében elmondható tehát, hogy a magyar-kínai gazdasági, kereskedelmi és beruházási együttműködés a következő években is biztos alapját fogja adni a magyar gazdaság növekedésének" - összegzett.