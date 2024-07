Miért csak békepárti politikusok kerülnek célkeresztbe? Mutatjuk a Trump elleni merénylet részleteit

2024-ben két részre szakadt a politikai elit. Vannak a háborús pszichózisban szenvedő nyugati politikusok, és van egy maroknyi tábor, akik az észszerűség hangját követve mindent megtesznek a béke érdekében. Ráadásul az utóbbi kisebbséghez tartozó politikusok ellen idén már két merényletkísérletet is elkövettek. Robert Fico májusi megtámadása után szombaton Donald Trump amerikai elnökjelölttel is megpróbáltak végezni.

Valószínűleg ez lesz az egyik legikonikusabb fotó, ami valaha készült az egykori elnökről. Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Donald Trump: halottnak kellene lennem

A második elnöki ciklusáért ringbe szálló Donald Trump a New York Postnak adta első interjúját az ellene helyi idő szerint szombat kora este, Pennsylvania államban elkövetett merényletkísérlet után.

A republikánus politikus arról beszélt, hogy még a sebeit ellátó orvos is azt mondta a kórházban, hogy soha nem látott még ilyet, csodának nevezte, hogy az elnök túlélte a merényletet.

Nem szabadna itt lennem, halottnak kellene lennem

– jelentette ki Trump, aki szerint annak köszönheti az életét, hogy elfordította a fejét jobbra, hogy jobban lássa az illegális bevándorlásról kivetített hivatalos adatokat.

Mint ismert, a 20 éves helybéli férfi, Thomas Matthew Crooks volt az, aki egy tetőre felmászva próbált végezni az egykori amerikai elnökkel. Egy videó is előkerült a merénylőről, aki abban arról beszélt, hogy gyűlöli a republikánusokat és Donald Trumpot is. Bár a közönség soraiból többen is figyelmeztetni próbálták a hatóságokat, hogy egy fegyveres van a közelben, a támadót végül csak azután lőtték le a helyszínt biztosító mesterlövészek, hogy rálőtt Donald Trumpra, egy nézőt megölt, kettőt pedig súlyosan megsebesített. Az FBI vasárnap megerősítette, hogy a merénylő valóban a gyűlés biztonsági zónáján kívül, nagyjából 130 méterre a színpadtól, egy épület tetején tartózkodott, vagyis nem ment át a lőfegyverek kiszűrésére szolgáló ellenőrző kapun.

Célkeresztben a béke követei

Célkeresztben a békepárti politikusok

Még ha hiszünk is a véletlenekben, mekkora az esélye annak, hogy a világ számtalan politikusa közül csak azok kerülnek célkeresztbe, akik a háború leállításával kampányolnak és megígérik, hogy a békéért fognak küzdeni? Ki hitte volna pár hónappal ezelőtt, hogy 2024-ben két fontos politikus ellen is merényletet fognak megkísérelni?