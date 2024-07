Dráma Veszprém vármegyében: strandon lett rosszul egy férfi, azonnal kellett cselekednie a vízimentőnek

Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a napokban egy 60 év körüli férfi hirtelen rosszul lett egy Veszprém vármegyei strandon. Fürdés után a part fele sétált, összeesett, a strandi vízimentő pedig rögtön a segítségére sietett. A férfi már nem lélegzett, ezért a vízimentő elkezdte az újraélesztést, miközben a szemtanúk értesítették a mentőket. Mentőhajót és mentőhelikoptert is riasztottak az esethez, de mielőtt kiértek volna, a rosszul lett férfi légzése és keringése is visszatért az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak köszönhetően.