Ilyen lesz az idei olimpia megnyitója

Péntek este Párizs egy lenyűgöző ünnepséggel nyitja meg az olimpiai játékokat, amelyre a Szajna partján kerül sor. Az esemény különlegessége, hogy a ceremónia nem egy stadionban zajlik majd, hanem a folyó mentén, mintegy 6 kilométeres útvonalon. Az Austerlitz-hídtól indulva egészen a Trocaderóig tart majd a megnyitó, és az Eiffel-torony árnyékában ér véget – számolt be róla a BBC. A látványos felvonuláson több mint 100 hajó, 10.000 sportoló és számos méltóság vesz részt, akiket közel 100 hajó szállít végig Párizs ikonikus nevezetességei mellett. A Notre-Dame székesegyház és a Pont Neuf is része lesz annak a háttérnek, amely előtt elhaladnak. A hajók nem csupán közlekedési eszközként szolgálnak majd: fontos szerepet kapnak a ceremónia művészeti részében is.

Ma van a Rendszergazdák Megbecsülésének Napja

Július utolsó péntekje már hagyományosan a System Administrator Appreciation Day, vagyis a rendszergazdák megbecsülésének napja, amit 2000-ben ünnepeltek először. Egy számítástechnikai magazinban található hirdetés volt az ötletadója az ünnep létrehozásának. A hirdetésben egy rendszergazdát virágokkal ajándékoz meg a vállalat összes dolgozója, amiért az feltelepített egy új nyomtatót. Ezt a reklámot meglátva, Ted Kekatos rendszergazda javasolta elsőként, hogy legyen egy olyan nap, amikor a vállalatok dolgozói a gyakran alulértékelt kolléga munkájának elismerését ünnepeljék.

53 éve indult útjára az Apollo–15

1971. július 26-án startolt az Apollo-15. Ez volt a negyedik olyan űrhajó, amely űrhajósokat szállított a Holdra. Az Apollo–15 amerikai űrhajó hajtotta végre az első bővített tudományos programú holdra szállást. A fedélzeten David Scott, James Irwin és Alfred Worden űrhajósokkal július 31-én 0 óra 16 perckor érték el a Hold felszínét. Scott és Irwin a Hadley-szakadéknál szállt be az első utasszállító holdautóba, amellyel összesen 27,9 kilométert tettek meg a Holdon, és 7 kilométerre is eltávolodtak az űrhajótól, összesen 77 kg kőzet- és talajmintát gyűjtöttek. Az Apollo–15 augusztus 7-én sikeresen földet ért.