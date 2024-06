Botrányba fulladt Magyar Péter részeg bulizása – Íme a teljes történet

Néhány nappal ezelőtt Magyar Péter botrányosan viselkedett egy elit belvárosi szórakozóhelyen. Több szemtanú szerint a baloldal új messiása hihetetlenül sokat ivott, agresszíven viselkedett, több vendégbe belekötött, nőket zaklatott, majd az egyik vendégtől elvette a mobilját és meg is ütötte, fojtófogással vezették ki végül a biztonsági őrök. De az éjszakája itt még korántsem ért véget – írja a Ripost.

A biztonságiak fojtófogással kiviszik az erőszakos Magyar Pétert / Fotó: Olvasói

Magyar Péter ordibált, szétlocsolta a sört

Úgy gondolta Magyar Péter, hogy a kampány után kiereszti kicsit a gőzt: ez azonban botrányba fulladt. A baloldal új messiása egy belvárosi, felső tízezer által látogatott helyre ment mulatni, itt azonban többet ivott a kelleténél. Több szemtanú is beszámolt a Ripostnak a botrányos estéről: Magyar kötözködősre itta magát, több vendégbe belekötött, zaklatta a nőket, obszcén ajánlatokat tett nekik. Az ott lévők szerint Magyar vállalhatatlan volt: ordibált, káromkodott, és közben folyamatosan fenyegetőzött, hogy ha „valakinek nem tetszik valami” akkor ő majd tönkreteszi, kapcsolatai révén bezáratja a szórakozóhelyet, merthogy ő ezt „bármikor el tudja intézni”.

Aztán egy üveg sört kezdett szétlocsolni, végül saját magát is szándékosan leöntötte.

Lányokat zaklatott, a férfiakba belekötött

De Magyar itt még nem állt meg: több fiatal lányt is zaklatott, a padlón mászva, négykézláb átbujkált a lábuk között a tánctéren, de volt, aki előtt letérdelt és úgy táncikált neki, odadugva az arcát a lányok hasához.

Így térdepelve nyomult rá a fiatal lányokra, odadugva az arcát a hasukhoz

A fiatal lányok közül volt, akinek ez tetszett, tapssal, nevetgéléssel „díjazták” a baloldali politikus erőszakos nyomulását, másoknak viszont ez már nagyon visszatetsző volt. Több lány is hevesen tiltakozott, és azok a férfiak is, akiknek meg kellett védeni a párjukat a beindult részeg politikustól. Magyart azonban hiába kérték többen is, hogy fejezze be ezeket az akciókat, ő agresszíven reagált szinte mindenre. Ráadásul a zaklatott lányok többsége igen fiatal volt, nem mindenki múlhatott el 20 éves…

Egy embert megütött, elvette a telefonját

Magyar botrányos, agresszív viselkedését többen videóra vették, ez azonban már teljesen kiverte a biztosítékot az erősen ittas baloldali messiásnál, és még agresszívebb lett. Az egyik videózó vendégnek kitépte a kezéből a többszázezer forint értékű telefonját, és zsebre tette. A vendég természetesen vissza akarta kapni a készüléket, de Magyar erőszakkal megtartotta az elrabolt telefont, és a szóváltást követően megütötte őt – ekkor léptek közbe a biztonsági emberek. Mivel hiába kérték, hogy hagyja el a helyszínt, Magyar erre nem volt hajlandó, sőt valószínűleg igen agresszíven ellenállhatott, mert fojtófogással kísérték ki a helyről – úgy, ahogy csak a különösen garázda embereket szokták…