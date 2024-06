Fantasztikus fotókon a teljesen felújított Tihanyi Bencés Apátság! – Galéria

A Facebookon közzétett bejegyzésben számol be arról Magyarország Kormánya, hogy befejeződött a Balaton egyik legfontosabb vallási és kulturális központjának korszerűsítése. A magyar tenger északi partján, a tihanyi félszigeten magasodó bencés apátságot a kormány által biztosított forrásokból a mai kor igényeinek megfelelően, ugyanakkor a műemléki értékek figyelembevételével korszerűsítették.

A felújítás befejeztével újra régi pompájában tündököl a Tihanyi Bencés Apátság Fotó: Magyarország Kormánya / Facebook

A vezetékektől a toronyzsindelyig

A magyar kormány még 2019-ben döntött az apátság műemléki felújításáról. A munkálatok magukban foglalták bizonyos épületek fejlesztését, valamint az apátság vendégházának bővítését is. Az állapotfelmérés és az engedélyeztetési folyamat lezárulta után a kivitelezők alapos ráncfelvarrást végeztek a barokk stílusú épületen. A 2 milliárd 769 millió forint kormányzati támogatásból elvégezték a külső vakolat javítását, illetve festését. A szakemberek kicserélték továbbá a falakban futó csöveket és vezetékeket, ahol pedig szükséges volt, ott új nyílászárókat is beépítettek. A tetőszerkezet korszerűsítése szintén megtörtént: a Tihanyi Bencés Apátság mindkét tornya új zsindelyfedést kapott, hogy ne tudjon beázni az épület. Még az apátság villámhárító-rendszerét is kicserélték.

A belső terek szintén teljes felújításon estek át Tihanyban Fotó: Magyarország Kormánya / Facebook

A belső terek is megújultak

Restaurátori kutatások, valamint helyreállítások is történtek a beruházás keretében, aminek köszönhetően visszaállították a Tihanyi Bencés Apátság eredeti belső díszítéseit. Elkészült továbbá a „királyszoba” is, amely arról ismert, hogy ebben a helyiségben töltötte száműzetése előtti utolsó napjait, IV. András, aki az az utolsó magyar király volt.

A felújítási munkálatok befejeztével ismét feltárul a nagyközönség előtt a balatoni turizmus egyik leglátogatottabb célpontja.

A képre kattintva galéria nyílik a kívül-belül megújult Tihanyi Bencés Apátságról!