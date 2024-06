Áció, káció, Gyerek Sziget

A népszerű Generali Nagyszínpadon már péntek délelőtt kezdődnek a koncertek a Kiflihajó produkciójával, délután pedig fellép az örök kedvenc, Halász Judit. A három nap alatt, láthatjuk majd az Apacuka együttest, a Kiskalászt és zenél Farkasházi Réka és a Tintanyúl is. Igazi zenei csemegének ígérkezik a Grecsó Krisztián gyerekverseire épülő zenés-táncos-verses gyerekelőadás, ahol még Grecsó Krisztián is táncra perdül majd a gyerekekkel.

Forrás: Sziget

A Gyerek Sziget szervezői hagyományosan kicsik és nagyok számára is pazar programokkal készülnek. A legifjabbakat Babajátszóházzal várják, ahol nem csak játékra és pihenés van lehetőség, de szakemberek mozgásfejlesztéssel, tanácsadással is a szülők rendelkezésére állnak. A mozgás szeretetének átadása mindig fontos szerepet kap a programok összeállításában, így több újdonsággal, többek közt a Gymnathlon programmal is bővült a sportos programok sora. Ez a gyermekeknek szóló sportprogram az átfogó testi fejlődés és az erős érzelmi megerősítés elvein alapul, célja, hogy egy életre szóló sportszeretetet alakítsanak ki a következő generációkban.

Az anyukákat a Maminbaba hordozós fitness program várja, ahol az órák alatt a babák a hordozóba kötve anyukájukon, vagy pocakban ringatóznak. Az energikus lurkókat mindhárom napon várja az Óriás Ugrálóvár és a Generali Akadálypálya – itt ifjú Ninjaként próbálhatják ki magukat a 15 elemes akadálypályán, és mutathatják be bátorságukat, ügyességüket, amiért akár oklevelet is kiérdemelhetnek. Sőt, a gyerekek levezethetik az energiát egy kalandos számháborúval is, a Gyerek Szigeten évek óta jelenlévő Cserkésztáborban.

Izgalmas időutazásra invitál a Kukutyin, ahol régi mesterségek elevenednek majd meg, az Állatsimogatóban a vidék állataival találkozhatunk, a Kézműves Palotában pedig az alkotókedvűek találhatnak remek elfoglaltságokat.

A Generali Nagy Családi Kalandjáték egy izgalmas hatállomásos játék, melynek során a gyerekek találkozhatnak ügyességi, logikai és kreatív feladatokkal is, sőt, megtanulhatnak jól segíteni is. A játék végén pedig a The Human Safety Net Adománybüfében lesz lehetőség egy jó ügyért palacsintát, limonádét, hot dogot fogyasztani – a cél egy különleges, nyári szülő-gyermek tábor megvalósítása a nehéz helyzetben lévő családok számára.