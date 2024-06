15 éve ment el a pop királya: a mai napig ezrek gyászolják

Isten éltesse Erdő Pétert! Fotó: Burger Zsolt / Magyar Nemzet

George Michael ma lenne 61 éves

George Michael, kétszeres Grammy-díjas angol énekes-dalszerző 1963. június 25-én született. Az 1980-as években lett népszerű, amikor megalapította a Wham! nevű popduót, egykori iskolatársával, Andrew Ridgeley-vel. Olyan világszerte sikeres dalok kötődnek a nevéhez, mint a Last Christmas és a Wake Me Up Before You Go-Go, albumok közül pedig az 1987-ben kiadott Faith, valamint az 1990-es Listen Without Prejudice Vol. 1.

1 éve hunyt el a lítium-ion akkumulátor megalkotója

John Bannister Goodenough a lítiumion-akkumulátorok kifejlesztésében elért eredményeiért kapta a 2019-es kémiai Nobel-díjat. 90 éves kora után is aktívan dolgozott találmánya továbbfejlesztésén, a szilárdtest akkumulátorok kidolgozásán. Áttörését 1980-ban érte el az Oxfordi Egyetemen, ahol olyan akkumulátort hozott létre, amely nagyon gyorsan elterjedt a telefonokban, laptopokban és táblagépekben, valamint szívritmus-szabályozókban és más orvostechnikai eszközökben, majd később, a ma használt elektromos járművekben. A feltaláló 2023. június 25-én hunyt el.

Marad a meleg idő, de eshet is

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint sok napsütésre van kilátás, de elszórtan zápor, zivatar is előfordulhat kedden. 30-32 fok körül alakul majd a hőmérséklet nap közben.

Földi szúnyogirtás lesz ebben a kerületben. Fotó: Bencsik Ádám / Békés Megyei Hírlap

Szúnyogirtás lesz Újpesten

Földi úton történő szúnyoggyérítés lesz Újpesten június 25-én, a napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2024 június 26. – június 27. napjai, ugyanebben az időben. A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik-olvasható a város weboldalán. A lakosságot mind emellett a következőkre kérik: