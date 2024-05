Hatalmas lyukat találtak a Földön, a mérete még a kutatókat is meglepte

A Földön mintegy 75 ezer éve kezdődött utolsó jégkorszak idején a tengerek szintje még jóval a mai alatt volt. Ekkor alakultak ki azok a mészkőbarlangok, amelyek később, a klímaváltozás hatására megolvadó jég miatt emelkedő tengerszint következtében víz alá kerültek.

Az eddigi rekorder Great Blue Hole (Fotó: Kota Irie / Shutterstock)

Ilyen a Taam Ja néven ismert, tenger alatti kék lyuk is, amely Mexikóban található, melyről most derült ki, hogy sokkal mélyebb, mint ahogy korábban gondolták. Eddig 274 méteresre becsülték, amivel a világon a második helyen állt, ám a búvárok decemberi expedíciója során végzett új mérések azt mutatják, hogy a Yucatán-félsziget melletti természeti képződmény mélysége eléri a 420 métert, mellyel rekorder a Földünkön – adta hírül a New York Post.

A tudósok azért tulajdonítanak nagy jelentőséget a felfedezésnek, mert 2012-ben a Bahamákon hasonló környezetben a barlangok mélyén olyan baktériumokat találtak, amelyek megmagyarázhatják, milyen típusú életformák képesek megélni teljesen lehetetlennek tartott körülmények között, vagyis akár olyan bolygókon is, ahol eddig kizárták a földönkívüli élet lehetőségét.