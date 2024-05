Megrázó részletek a tapolcai gázrobbanásról, mindent beterített a törmelék – Videó

A Metropol is beszámolt róla, hogy május 22-én reggel gázrobbanás történt Tapolcán, egy hatodik emeleti lakásban. A robbanás erejét szinte mindenhol érezni lehetett. Az ingatlanban tartózkodott egy nő is, aki életveszélyesen megsérült, mentőhelikopter sietett a segítségére – a vele élő kiskutya is túlélte a gázrobbanást, sikerült kimenekülnie.

Fotó: Katona Tibor

A hatóságok az egész házat kiürítették. A lakóknak melegedőt alakítottak ki egy iskolában, amíg megvizsgálták, hogy statikailag milyen állapotban van az épület a gázrobbanás miatt.

A veol.hu a cikkében megosztott egy videót, amiben az egyik szomszéd megrázó részleteket árul el a gázrobbanásról. Elmondása szerint még a menekülő kiskutyával is találkozott, miközben a felrobbant lakáshoz sietett. A felvételből az is kiderül, hogy a környéket beterítette a törmelék is: