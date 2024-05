Aggasztó hír: Olvadni kezdett a végítélet gleccsere – Videó

A tudósok friss bizonyítékokat találtak az antarktiszi Thwaites-gleccser, ismertebb nevén a „végítélet gleccsere” gyors olvadására, ami miatt drámaian emelkedhet a tengerszint.

Illusztráció / Fotó: Pexels

A Thwaites-gleccser a nyugat-antarktiszi jégtakaró részét képezi, és hatalmas méreteit leginkább úgy tudjuk elképzelni, ha arra gondolunk, hogy csak 20 ezer négyzetméterrel kisebb, mint egész Magyarország. Márpedig ha egy ekkora gleccser összeomlik, az katasztrofális következményekkel járhat, ezért is hívják a végítélet gleccserének.

A tudósok évek óta vizsgálják, mint az ember okozta éghajlatváltozás egyik bizonyítékát, de most először fedezték fel, hogy meleg tengervíz szivárog a gleccser alá, ami miatt alighanem újra kell értékelni az óceánok szintemelkedésére vonatkozó előrejelzéseket. A USA Today által ismertetett tanulmány szerint az antarktiszi jégtakaró sokkal érzékenyebb lehet az óceán felmelegedésével szemben, mint korábban gondolták.

A Thwaites a leginstabilabb hely az Antarktiszon, és elolvadása 60 centiméternyi tengerszint-emelkedést eredményezhet

– mondta Christine Dow, az ontariói Waterloo Egyetem kutatója, aki szerint aggodalomra ad okot, hogy alábecsülték a gleccser változásának sebességét, ami pusztító hatással lehet a tengerparti közösségekre szerte a világon.

A tanulmány szerzői nagy felbontású műholdas radaradatokat használtak a magas nyomású meleg tengervíz behatolásának bizonyítására, és megállapították, hogy az a korábban gondoltnál jóval gyorsabb. Az elemzés rámutat arra is, hogy a Thwaites-gleccser természetes gátat képez az Antarktisz más gleccserei számára is, összeomlása esetén pedig azoknak a jege is az óceánokba kerülne, aminek a hatására a vízszint akár 3 méterrel is emelkedhetne, elöntve a partközeli területeket szerte a világon.