Magyar Péter nehezen viselte, hogy a felesége futott be szép karriert

Miközben Varga Judit egyre feljebb jutott a politikai ranglétrán, addig a férje, Magyar Péter kénytelen volt megelégedni a mellékszerepekkel. A jómódú budai családból származó férfi úgy érezhette, hogy ennél több jár neki, és haragudhatott feleségére, amiért az a miniszteri posztig vitte. Erre utal az is, amit Varga Judit munkatársai mondtak el: bejárt a minisztériumba intézkedni, úgy csinált, mintha ő lenne a főnök. Kisebbrendűségi komplexusának odahaza is meglett a böjtje: Magyar Péter ott nehezítette a neje dolgát, ahol csak tudta.

Varga Judit miniszteri posztig jutott, de közben otthon folyamatos támadásoknak és megaláztatásnak volt kitéve Fotó: Kurucz Árpád

Varga Judit a Frizbi TV-nek adott nyilatkozatában beszélt arról, hogy milyen borzalmakat kellett átélnie a házassága alatt. Az egykori politikus elmesélte azt is, hogy amikor hazaköltöztek Brüsszelből és kinevezték őt európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkárnak, onnantól kezdve a férje folyton megnehezítette a dolgát odahaza.

Ahogy elindult nekem ez az új kihívás idehaza, na akkor mindennel igyekezett engem destabilizálni lelkileg. Onnantól kezdve, hogy röhögnek rajtad az emberek, az ATV-interjúkban kormánybuktató mondatokat mondasz, lejáratsz, nézel bele a levegőbe, mint egy egysejtű szobanövény, ott ülsz a sok okos ember között, és azt sem tudod, mi történik veled

– emlékezett vissza az exminiszter a válogatott sértésekre, majd azt is felelevenítette, amikor egyszer azt mondta neki Magyar Péter, hogy „legyél okos, mert buta vagy”. Varga Judit ekkor már tudta, hogy reménytelen a helyzet, és a kapcsolatukat már nem lehet megmenteni, ha ok nélkül ennyi bántást kap a saját párjától.

A volt politikus szerint nagyon nehéz volt ezt a lelkiállapotot kezelni, és egy idő után már a kollégái – többek közt a személyi titkára és a kabinetfőnöke – is látták személyesen közelről a történéseket.

Kialakítottak bizonyos munkamódszereket, hogy ha fontos interjúm volt például, akkor egész egyszerűen elzárták előlem a telefonomat, hogy ne lássam Péter becsmérlő, szellemi képességeimre vonatkozó üzeneteit

– nyilatkozta Varga Judit, aki szerint az volt a legnehezebb, hogy Magyar sosem adott arra választ, miért bántja és gyűlöli őt. Egy másik példa is szóba került a korábbi férj kétszínűségére. Varga Judit megjegyezte, hogy nemrég Magyar Péter a Facebookon kívánt boldog nőnapot minden hölgynek,

ő azonban sosem kapott virágot a férfitól, mert azt mondta rá, hogy az egy „büdös kommunista ünnep”.

Varga Judit arra is mindig kimondottan ügyelt, hogy legyen önálló keresete, mert amikor még az első közös gyermekükkel volt otthon gyesen, akkor Magyar az egyik nap hazatérve odavetette neki, hogy mire mennének az ő kis szaros gyesével.

Nekem akkor ez egy jel volt, hogy soha nem hozom magam olyan helyzetbe emellett az ember mellett, hogy valaha is ki legyek neki anyagilag szolgáltatva.

A volt igazságügyi miniszter felidézte, hogy Magyarnak mi a véleménye a nőkről: szerinte a nők nem valók a politikába, a feleségét is rendszeresen becsmérelte, hogy mit képzel magáról, alkalmatlan rá ő is és a többi nő is.

Varga Judit olyan esetekről is beszámolt, amikor konkrétan a feladatai ellátásában akadályozta a férje fizikailag is: például a Bécsi Magyar Bálra voltak hivatalosak, de Magyar Péter megsértődött azon, hogy nem őt, hanem a minisztert ültették a főhelyre, vagy amikor a Balatonnál Varga Juditnak ünnepi beszédet kellett volna mondania, de Magyar Péter bezárta a szobába, ahonnan végül 11 éves kisfia szabadította ki.