Szívszorító: torta nélkül ünnepelte 85. születésnapját az ország kedvenc esztergályosa, János bácsi - Videó

Az ország kedvenc esztergályosa a 85. születésnapját ünnepelte. Szécsényi János nem érzi magát idősnek és szerinte a kor csak egy szám. Korábban azt mondta lapunknak, hogy amíg bírja esztergálni fog, de az élet azonban közbeszólt, a története szívszorító fordulatot vett: a felesége, Judit nagyon beteg lett, időskori leépülés jelei mutatkoznak rajta, ezért őt kell ápolnia. A születésnapját XVI. kerületi otthonában, kettesben a feleségével töltötte.

János bácsi büszkén mutatta mesterlevelét, ám azóta szívszorítóvá vált a sorsa / Fotó: Bánkúti Sándor

„Szívszorító volt János bácsi születésnapja”

Az esztergályos bácsi elmesélte, hogyan telt a 85. születésnapja:

Sajnos nem jól telt a születésnapom, mert a feleségem nagyon beteg, kezd leépülni és itthon kell ápolnom

– mesélte a Metropolnak János bácsi, akit néhány barátja és családtagja telefonon köszöntött, tortát azonban nem kapott.

„A feleségemmel sajnos már nem lehet elmenni sehova, ezért a születésnapomon is itthon voltunk” - tette hozzá az ország sztár esztergályosa, aki azt is elmondta nekünk, hogy mivel szinte minden idejét a beteg felesége mellett tölti; azonban amikor van egy kis ideje, kimegy a műhelyébe dolgozgatni, de erre már nem tud annyi időt fordítani, mint korábban. Arról is beszélt a Metropolnak János bácsi, hogy ő semmi más ajándékra nem vágyik, csak azt szeretné, hogy a beteg felesége meggyógyulhasson.

„Én már abbahagynám, de a kollégák azt mondták, hogy ne próbáljam”

Az esztergályos munkájára elképesztően nagy igény van, hiszen a kerületben ő az egyetlen , aki ezt a szakmát űzi és úgy véli utánpótlása sem lesz.

Én már abbahagynám, de a kollégák azt mondták, hogy ne próbáljam, mert akkor hova viszik a féktárcsát, a fékdobot, meg amit meg kell csinálni. Én nem leszek, nem lesz, aki megcsinálja

– fogalmazott korábban a Metropolnak.

