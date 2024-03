„Több ezren biztosítottak minket arról, hogy lélekben velünk vannak” – példátlan összefogás indult a leégett visegrádi hotelért

Mint ismeretes, két héttel ezelőtt tragikus módon leégett a négycsillagos Hotel Silvanius legfelső emelete. A lángokat és a füstöt kilométerekről is látni lehetett, közel 200 vendéget kellett kimenekíteni. A legfontosabb, hogy személyi sérülés nem történt, de a kb. 300 négyzetméteres "eltűnt" felső emelet és a további megégett részek hatalmas anyagi kárt okoztak. A visegrádi szálloda a kezdetektől közölte, mindenképp újra akarnak most nyitni, ehhez pedig rengetegen felajánlották segítségüket. Ennek kapcsán indították el most a "szív téglája akciót".

Hatalmas anyagi kár keletkezett a Hotel Silvanusban. Fotó: Hegedüs Róbert

Mint írják, a közelmúltban lezajlott sajnálatos tűzeset kapcsán minden várakozást felülmúló számban érkeztek és érkeznek hozzájuk szóban és írásban egyaránt azok az üzenetek, amelyekben sokan biztatják csapatunkat a talpra állásra.

Több ezren biztosítottak minket arról, hogy lélekben velünk vannak és együtt éreznek a szálloda dolgozóival, a „Silvanus családdal”.

- közölték hozzátéve, hogy rendkívül megható és felemelő érzés átélni ezt a támogatást, amely erőt és kitartást ad nekik ebben az embert próbáló időszakban.

Kiemelték, a segítségnyújtásnak feléjük két formája is van: az első, honlapjukon keresztül utalványt vásárolni, amely az újranyitást követő egy éven belül felhasználható, vagy pedig pénzeli adományt nyújtani feléjük a helyreállítási munkálatokhoz.