Csőtörést szenvedett Litkai Gergely humorista a Práter utcában, ahol él és erről beszélt a víz világnapja kapcsán tartott Víz a békéért kerekasztal-beszélgetésen a hazai szakmai szervezetek képviselőivel a Margitszigeti Víztorony tetején. Mint hangsúlyozta: számára a víz ugyanolyan fontos, mint az internet és ha bármelyik szolgáltatás szünetel, akkor megáll a világ.

Kerekasztal-beszélgetés a víz világnapja alkalmából. Balról jobbra: Litkai Gergely, dr. Kovács Károly, Dedák Dalma és Gyura Gábor Fotó: Oszlányi Gyöngyvér/Metropol

Különben is, tette hozzá poénkodva:

Mi lenne Charlie whiskyjével jég nélkül?

Hisz a jég is vízből van. Márpedig – fordította komolyra a szót – a víz egyenesen háborús konfliktusokhoz vezethet vagy azokban eszközül szolgál. Példának hozta fel a tavaly júniusban történt ukrán Noha Kahovkai gátrobbantást, amikor közel 6 balatonnyi víz zúdult a városra és több százezer ember maradt víz nélkül vagy a gázai konfliktust, ahol öntözőkutakat temettek be betonnal. A beszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy Európa is veszélyben van. Németországban a Tesla gigagyár közelében korlátozni kellett a lakosság vízfogyasztását. Berlinben a felmelegedés megöli a mikroorganizmusokat, amik a víz tisztaságáért felelnek.

Dr. Kovács Ákos, a Magyar Víz és Szennyvíz Szövetség elnöke azt gondolja, hogy egyre nagyobb konfliktusforrás lesz a jövőben a határainkon túl átnyúló, felszín alatti vízkészletek kérdése és egyre nagyobb kockázatot lát a vízkrízisben. A legnagyobb problémát most a szennyezett vizek kérdésében látja. A Víz a békéért szlogen szerinte fontos üzenet: áldozatot kell hozni a vízkészlet megtartásáért és oda kell figyelni rá. Dedák Dalma, a WWF környezetkutatással foglalkozó szakértője azt emelte ki: fontos, hogy legyen egészséges víz a talaj alatt, ez a civilizáció alapfeltétele.

Kerekasztal-beszélgetés a Víz a békéért mottó jegyében Fotó: Oszlányi Gyöngyvér/Metropol

Ahol van víz, ott nem éheznek az emberek és ahol nincs víz, ott éheznek

– tette hozzá a szakértő. Gyura Gábor, az ENSZ Környezetvédelmi Program (UNEP) fenntartható pénzügyi tanácsadója azt hangsúlyozta, hogy a jelenlegi vízhiányos helyzet időzített bomba.

Hazánkban a háztartási víz körforgását három, közel egyenlítőnyi hosszúságú vezetékhálózat és több ezer tisztító- és nyomásfokozó létesítmény biztosítja. Budapest egynapi vízfogyasztását húszezer kamion tudná elszállítani, és a sor Bécsig érne. A legtöbb vizet a vécéöblítésére használjuk el. Évek óta súlyos az aszály az Alföldön. Egyes tudósok szerint Magyarország az éghajlatváltozás szempontjából az egyik legsérülékenyebb ország Európában. A vízvisszatartásban nélkülözhetetlenek az erdők is, melyek hatalmas mennyiségű vizet tárolnak. A vízbiztonság a globális béke kulcstényezőjévé vált.