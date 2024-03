Meg akarta leckéztetni 7 éves kislányát az apa, de a terve visszafelé sült el

Egy gyermekét egyedül nevelő brit apa minden reggel csatát vívott hétéves kislányával, mivel az nem volt hajlandó fésülni vagy ápolni hosszú haját, amely már majdnem a fenekéig ért. A férfi végül megunta az örökös könyörgést, és ultimátumot adott a gyereknek: vagy legalább napi kétszer kikeféli a loboncát, vagy búcsút inthet hajkoronájának.

Mivel ez a fenyegetés is hatástalan maradt, az apa radikálisabb lépésre szánta el magát. Előzőleg konzultált volt párjával is, aki egyetértett vele abban, hogy ha a gyerekük nem hajlandó szót fogadni, vágja le a haját. Így aztán amikor a lány következő alkalommal is megmakacsolta magát, fogta az ollót, és alaposan megkurtította a tincseit. Ezután azonban a gyerek megállás nélkül csak sírt, ezért el kellett vinnie őt saját szüleihez, hogy gondját viseljék, miközben ő dolgozik.

Mivel szerette volna rendbe hozni a dolgot, a Reddit közösségi portálon kért tanácsot – szúrta ki a Mirror. Ezzel pedig valóságos gyűlöletáradatot indított el maga ellen, a legtöbb kommentelő szerint ugyanis túlságosan messzire ment, és helyrehozhatatlan károkat okozott.

Egy ilyen embernek szülőtanfolyamra kéne járnia

- vélekedtek többen is, akik elítélték a férfi drasztikus lépését. Bár sokan elismerték, hogy egyedülálló apaként nem lehet könnyű dolga, azt tanácsolták neki, legközelebb előbb kérjen segítséget, és csak utána cselekedjen.