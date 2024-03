Harmadik alkalommal találkozik Orbán Viktor Donald Trumppal

A pénteki megbeszélés kulcsfontosságú, hiszen Trump a republikánusok elnökjelöltje, Joe Biden elnök egyetlen kihívója. Orbán Viktor többnapos látogatáson tartózkodik az Egyesült Államokban, csütörtökön Washingtonban tartott előadást a magyar miniszterelnök.

A mai napon, március 8-án találkozik Orbán Viktor és Donald Trump, a politikus floridai birtokán. Nem először találkoznak, Trump elnökként már 2019-ben fogadta a magyar miniszterelnököt a Fehér Házban.

Donald Trump amerikai elnökként fogadta a Fehér Ház Ovális irodájában Orbán Viktor miniszterelnököt 2019. május 13-án (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd).

Orbán Viktor 2022 nyarán már járt Donald Trump birtokán, akkor többek között elkísérte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, valamint Susie Wiles, a Save America igazgatója és Taylor Budowich, a Save America kommunikációs igazgatója.

A mostani találkozóval kapcsolatban Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a beszélgetés fő vezérvonala a magyar–amerikai kapcsolatok helyrehozásának lehetséges forgatókönyvei, illetve az európai béke megteremtésének feltételei lesznek.

A találkozónak egyébként a tengerentúlon is nagy visszhangja van, a The European Conservative című folyóirat többek között azt írta: a két vezető sikeres, Magyarországon javul az életszínvonal, népszerű a lakosság körében a családbarát politika, támogatják a migráció visszaszorítására irányuló lépéseket. A cikkben kitértek arra, hogy a magyar miniszterelnök a liberális fősodortól eltérő politikája hatással van az európai politikára is.

Trump és Orbán szókimondó, konzervatív vezetők olyan kérdésekben, mint a migráció, az iszlám terrorizmus vagy a woke-kultúra, és az ukrajnai konfliktus kapcsán is eltérnek a fősodorbeli gondolkodástól

Orbán Viktor és Donald Trump pénteki találkozójának az is nagy jelentőséget és aktualitást ad, hogy a szuperkeddi előválasztási eredmények után szerdán biztossá vált, hogy a novemberi elnökválasztáson Joe Biden elnök kihívója Donald Trump lesz.

Mint ismert Orbán Viktor többnapos látogatáson tartózkodik az Egyesült Államokban, ahol csütörtökön neves amerikai közszereplők előtt tartott előadást Washingtonban, ahol a Heritage (Örökség) alapítvány vendége volt.

Orbán Viktorral Kevin Roberts, a Heritage elnöke beszélgetett, a közönség soraiban a legnevesebb amerikai jobboldali politikusok, elemzők, közéleti személyiségek foglaltak helyet.

A programot Vivek Ramaswamy amerikai konzervatív politikus, kommentátor, korábbi republikánus elnökjelölt vezette fel. Elhangzott: a világnak szüksége van egy mozgalomra, amely az igazságért, a hagyományokért, a családokért, az emberekért küzd.

A zárt körű panelbeszélgetésen Orbán Viktort a magyar konzervatív család- és gazdaságpolitika sikereiről, kihívásairól, az ukrajnai háborúról, az amerikai–magyar kapcsolatokról, Trump elnökről és személyes politikai hitvallásáról kérdezték.

A program után a miniszterelnök a washingtoni magyar nagykövetségen megbeszélést folytatott Steve Bannon amerikai médiaszemélyiséggel, politikai stratégával, Donald Trump korábbi elnök tanácsadójával.