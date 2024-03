Beköltözhetsz a Jóbarátok legendás lakásába, méghozzá Egerben! – Videó

A Jóbarátok minden idők egyik legsikeresebb sorozata, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy a széria még napjainkban is töretlen népszerűségnek örvend szerte a világon. A Jóbarátok idehaza is kultikus alkotássá vált, számtalan magyar család otthonába költözik be esténként mind a mai napig Monica, Chandler, illetve Rachel, Ross, valamint Phoeby és Joey. Most viszont te is beköltözhetsz a hat jó barát jól ismert lakásába.

A Jóbarátok sztárjaival a mai napig összefuthatunk a valamelyik csatornán, mostantól pedig akár be is költözhetsz a sorozat ikonikus lakásába (Fotó: Photo12 via AFP)

A Jóbarátok mögött még ma is kőkemény marketing áll, így a rajongók számtalan relikvia közül válogathatnak: Jóbarátok feliratú ruhadarabok, Central Perk-es bögrék, kitűzők, sőt egy-egy megszállott gyűjtőnél akár a sorozatból jól ismert dísztárgyak is megtalálhatók. Bár a rajongók előszeretettel gyűjtögetik ezeket a tárgyakat, a legnagyobb élmény mégis az számukra, ha meglátogathatják kedvenc sorozatuk egykori helyszínét, vagyis Monica lakását New Yorkban, Manhattanban. Azonban ez zsebbenyúlós történet, legalább is a magyarok többségének, ám végre van egy egyszerűbb, olcsóbb megoldás. A sorozatbeli apartman most már idehaza is megtekinthető, méghozzá Egerben. A szállást szigorúan Jóbarátok fanatikusoknak ajánljuk: olyanoknak, akik mind a mai napig szívesen nézik a sorozatot, és ha álmukból felkeltik őket is tudják, hogy ki-kivel és mikor járt együtt, vagy épp mindig van egy jó viccük, amit sorozatbeli kedvencüktől kölcsönöztek. A Jóbarátokat idéző apartman csodálatos, látszik, hogy odafigyeltek a részéletekre, ugyanis minden egyes szeglete tökéletes mása a sorozatbelinek. Na jó! A fürdőszobán itt nem kell osztozni, ugyanis mindkét hálószobához külön mosdó jár. Ha nem mindennapi élményre vágysz, nézd meg a videót és béreld ki az apartmant!