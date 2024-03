A víz és a színház szerelmeseinek is jó hétvégéje lesz: mutatjuk, hogy miért!

Ma van a víz világnapja

Három évtizede mindig ezen a napon, vagyis március 22-én tartják a víz világnapját, melynek megtartását először 1992-ben, a Rio de Janeiróban tartott nemzetközi Környezet és Fejlődés konferenciát követően kezdeményezte az ENSZ közgyűlése. A világnap célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a mindenki számára elérhető, tiszta víz fontosságára és az édesvízkészletek veszélyeztetettségére – írja a Wikipédia. Ennek apropóján több helyen is kedvezményekkel, rendezvényekkel várják a látogatókat ezen a hétvégén. Például a Tropikáriumban vagy a gyógyfürdőkben. A 2024-es víz világnap mottója: Víz a békéért.

Március 22-én tartják a víz világnapját Fotó: unsplash.com

129 éve mutatták be az első filmet

1895. március 22-én mutatta be először válogatott közönségének Auguste és Louis Lumiére a mozgóképet. A filmet a franciaországi Lyonban, valamikor 1894 augusztusában vagy szeptemberében vették fel. A „La Sortie des Ouvriers de l'Usine Lumiére” (A munkaidő vége a Lumiére üzemekben) című némafilm néhány percben mutatta a Lumiére gyárból a munkaidő végén távozó munkásokat. Később Párizsban, a Nemzeti Iparfejlesztési Társaságban, kis számú meghívott közönség előtt is levetítették.

Itt lehet vért adni pénteken Budapesten

07.00–19.00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.)

12.00–17.30 között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)

13.30–17.00 óra között a Szent Margit Rendelőintézetben ( 1032 Budapest, Vörösvári út 88–96.)

Egy kissé lehűl az idő a hétvégére

A koponyeg.hu előrejelzése szerint pénteken az erősen felhős, vagy borult égből csupán elszórtan fordul elő záporeső. A nap első felében élénk lesz az északnyugati szél. Marad a 15 fok körüli maximum. Szombaton a délelőtti szakadozottabb égkép után délutánra beborul. Csapadék ugyanakkor csak estétől fordul elő. A borongósabb idő hatására csökken a hőmérséklet: 11–16 fok valószínű. Vasárnap erősen felhős, vagy borult időre van kilátás. Többfelé várható eső, zápor, néhol akár zivatar is. Eleinte a DK-i, majd az ÉNy-i szél fokozódhat viharossá. Nyugaton 10, keleten 17 fok körül alakulhat a hőmérséklet.

Forgalomkorlátozás lesz a II. és V. kerületben

A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy az alábbi forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén egy delegáció miatt: tilos lesz megállni március 22-én 6 órától 12 óráig a II. kerületben a Ganz utca páros oldalán a Fő utca és a Bem felső rakpart között, 10 órától 15 óra 30 percig pedig az V. kerületben a Nádor utca 31. szám előtt 50 méter hosszan. Emellett tilos lesz megállni 14 órától 20 óráig az V. kerületben az Október 6. utca 16–18. szám előtt 50 méter hosszan.

Kezdődik a Gardenexpo

2024. március 22–24. rendezik a fővárosban a Gardenexpót, az ország legnagyobb kertitrend- és életmód-kiállítását, ahol feltérképezhetjük a kerti márkák legjavát, kipróbálhatjuk a legújabb termékeket és elmerülhetünk a legfrissebb trendekben, az ingyenes tanácsadások alkalmával pedig szakszerű válaszokat kaphatunk a kertberendezési és kertépítési kérdésekre. A rendezvényről további információ itt érhető el.

Szombaton lesz a színházak éjszakája

43 színház, egyetlen karszalag, egyetlen éjszaka! Öt év kihagyás után 2024-ben visszatér az esemény, ahol a fővárosi teátrumok szélesre tárják kapuikat, hogy néző és színházi alkotó közvetlenebb körülmények között is találkozhasson egymással március 23-án! Több mint 250 program közül lehet válogatni, melynek felén mindenféle regisztráció nélkül lehet részt venni! A kulisszajárásokon és a nyilvános próbákon túl rendhagyó, vidám és izgalmas események is várnak az érdeklődőkre. A részletes programok itt érhetők el.

Vasárnap lesz virágvasárnap

Vagyis a nagyhét első napja. A magyar népszokások szerint ezen a napon zöld ágakkal megütögették a fiatal lányokat, menyecskéket a termékenység jegyében. Szokás volt még a barkaszentelés és a zöldágszentelés is, ami a keresztény és a „pogány” szokások ötvözete. Sok helyen pedig zajos határkerülést tartottak, amivel a rossz szellemeket űzték el.

150 éve született a nagy Houdini Fotó: borsonline

150 éve született a nagy Houdini

1874. március 24-én Budapesten született Harry Houdini. A mágus és szabaduló művész a VII. kerületben látta meg a napvilágot, Weisz Erik néven. Apja rabbi volt, aki fia születése után néhány hónappal vándorolt ki az Egyesült Államokba, és a wisconsini Appletonban telepedett le. Fia gyerekkorában cirkuszban látott egy mutatványt, melynek során kettéfűrészeltek egy nőt, ennek hatására határozta el, hogy ő is bűvész lesz. Jean-Eugene Robert-Houdin tiszteletére vette fel a Houdini művésznevet. Titokzatos szabadulóképességét részben hatalmas fizikai erejének, rugalmasságának és hajlékonyságának, részben a zárak, csomók és egyéb szerkezetek felnyitásában szerzett különleges jártasságának köszönhette. 1916 és 1923 között öt filmben mutatta be képességeit. 1926-ban október 31-én halt meg Detroitban.

Vasárnap lesz a tbc elleni küzdelem világnapja is

Robert Koch német természettudós 1882. március 24-én jelentette be a tuberkolózis kórokozójának a felfedezését, amit 1881-ben vett észre annak a mikroszkópnak a segítségével, amivel a születésnapján a felesége megajándékozta. Ezután kidolgozta a baktériumok tiszta tenyészetének előállítási módszerét, és sikerült a betegséget kísérleti úton előidéznie állatokban. Nevéhez fűződik a tuberkolózis elleni oltóanyag, a „tuberkulin” előállítása is. Erre emlékezve a WHO kezdeményezte 1996-ban, hogy ez a nap legyen a tbc elleni küzdelem világnapja.

Ezen a napon futott zátonyra az Exxon Valdez

A tankhajó, ami hatalmas környezeti katasztrófát okozott, 1989. március 24-én futott zátonyra. 11 millió gallon nyersolaj került Alaszka partjainál a tengerbe, ez minden idők egyik legnagyobb környezeti katasztrófájához vezetett.

Érdemes lesz ellátogatni a hétvégén a Magyar Nemzeti Múzeumba is

Március 24-én, délután 5 órától, a Finisszázs jegyében kurátori tárlatvezetésen vehetnek részt a látogatók A magányos hegy kincsei – Évezredes történetek a Somló hegyen címet viselő kiállításon. A múzeum André Kertész világhírű fotóművész születésének 130. évfordulója alkalmából emellett kiállítássorozatot is rendez március 23. és szeptember 22. között. A tárlatokon a 2021-ben New Yorkból vásárolt Kertész-képekből válogattak, sosem látott képeket mutatnak be 3 helyszínen: Esztergomban a Balassa Múzeumban, Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Robert Capa Központban.