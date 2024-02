Új platánfát ültettek a ,,ligetvédők" által felgyújtott öreg platán helyett a Városligetben

Sajnálatos módon nem sikerült megmenteni azt a több mint százéves, történelmi platánfát, amely a „ligetvédők” aktivistacsoport által okozott tűz miatt súlyos károsodást szenvedett még 2020-ban.

A háttérben a megégett fa. Fotó: Olvasói fotó

Mint emlékezetes, a csoport hosszú ideig táborozott az öreg platán közelében, majd távozásukkor jelentős mennyiségű hulladékot hagytak maguk után a parkban, amit felgyújtottak. A megsérült, 30 méter magas platánfát a Liget megújítása során szerették volna megmenteni, de állapota annyit romlott, hogy végül biztonsági okokból ki kellett vágni.

A fa teljesen megégett. Fotó: Olvasói fotó

Újat ültettek helyette

A Városliget megújítása folytatódik: egy új, 13 méter magas platánfát ültettek a régi pótlására, ami szimbolizálja a park fejlődését és átalakulását. A városligeti projektet a kezdetekkor baloldali politikai ellenállás kísérte, meg akarták akadályozni a fejlesztéseket. A zuglói lakosság azonban ma már széleskörűen támogatja - tudtuk meg Borbély Ádám helyi önkormányzati képviselőtől. A Városliget fejlesztése egy a kormányzat sok zöld városi fejlesztése közül a kerületben, beleértve a Puskás Aréna és környékének megújítását, a Bosnyák téri fejlesztést és a rákosrendezői projektet.

A képviselő az új ,,facsemetével". Fotó: Olvasói fotó

Nem csökkent, hanem nőtt a zöldfelület

A Liget Budapest Projekt keretében jelentősen nőtt a zöldterület. Eddig több mint negyedmillió négyzetméter zöldfelületet újítottak meg, 72.000 négyzetméter burkolatot távolítottak el, valamint több száz lombos fát, több mint száz fenyőt, közel 70.000 cserjét és százezrekben mérhető évelő növényt telepítettek. A jelenleg zajló fejlesztések során további 25.000 négyzetméter zöldterület újul meg, amely magában foglalja 39 új lombosfa, több mint 5.600 cserje és húszezer évelő növény telepítését.

A liget új arca Fotó: Liget Budapest

Ma már senki nem vitathatja: ez sikerprojekt lett

A projekt keretében több díjnyertes intézmény is megnyílt, köztük a Magyar Zene Háza, amely Európa leginspirálóbb turisztikai célpontjai közé került a The Guardian olvasóinak szavazata alapján. Az intézmény már korábban is számos nemzetközi elismerést kapott, többek között a CNN és a Time Out magazin is méltatta. A Liget Budapest Projekt nemcsak az egyes elemeiért, hanem összességében is számos díjat és elismerést kapott nemzetközi szinten, többek között Európa legjobb fejlesztésének díját is elnyerte. A projekt további részeként tervezik az Új Nemzeti Galéria megépítését. A Liget Budapest Projekt eddig mintegy 250 milliárd forintos beruházást jelentett, és a tervek szerint további fejlesztések várhatók a következő években.

