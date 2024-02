Tavaszi nagybevásárlás? Rengeteget spórolhatsz ezekkel a friss akciókkal

Bővül a SPAR akciós termékeinek köre 2024. február 22-től! Az INTERSPAR hipermarketekben 38 termék esetében ha kettőt vásárolsz, a harmadikat ingyen viheted haza – írta közleményében az üzletlánc.

Fotó: SPAR

Néhány példát is felsorolnak, ezekből a termékekből is hármat vihetsz haza, ha kettőt fizetsz ki:

100 grammos szeletelt Feketeerdei sonka

50 grammos Greenfield tea

500 grammos Happy Frucht paradicsompüré

2 literes Mizse ásványvíz

Mint írják, a cicatartóknak is érdemes felkeresni az INTERSPAR hipermarketeket, mert a 6*48 grammos Felix Soup macskaeledelből is feltankolhatnak az akció időtartama alatt.



Folytatódik a „Duplán olcsóbb” promóció is! Kettőt jobban megéri vásárolnod 32 közkedvelt termékből a SPAR Magyarország legújabb promóciójában. Az akciós szórólapokban szereplő – a promócióban részt vevő – termékekből kettő vásárlása esetén a másodikra jelentős, akár 70 százalékos kedvezményt is kaphatsz! Az akciós termékek között olyan közkedvelt SPAR márkatermékek kaptak helyet, mint a 450 grammos fagyasztott málna, a 430 grammos szeletelt, ecetes cékla vagy a 100 grammos dán szalámi. Akciós a 100 grammos Nescafé Gold Instant kávé és a 250 grammos Tchibo Family őrölt kávé is. Ezekenkívül több háztartási terméket is olcsóbban vehetsz párban.

A SPAR ezenkívül számos egyéb akcióval segít abban, hogy több pénz maradjon az év első hónapjaiban a pénztárcádban. Március végéig háromszáz közkedvelt termék árát rögzítette a vállalat az Árstop Extra Promóciója keretein belül. Ezenkívül a kibővült akciós újságokban hetente csaknem 1000 kedvezményes termékkel találkozhatsz. Érdemes figyelned a MySPAR mobilalkalmazást is, ahol megtalálhatod a kiemelt árucikkekre vonatkozó kuponajánlatokat és a 20%-os vásárlási kupon digitális verzióját.