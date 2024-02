Fekete-Győr Andrásnak le kell mondania

Az Origón megjelent interjút változtatás nélkül közöljük.

Fekete-Győr Andrást, a Momentum egykori elnökét múlt hétfőn másodfokon egy év börtönbüntetésre ítélték, miután bűnösnek találták hivatalos személy elleni erőszakban. Mit tett 2018-ban Fekete-Győr és társa, Szarvas Koppány Bendegúz? Ez miért volt példátlan a magyar politikatörténetben?

Egy hat évvel ezelőtti, az Országház előtt tartott ellenzéki demonstráción a Momentum akkori elnöke - párttársával, Szarvas Koppány Bendegúzzal együtt - pirotechnikai eszközt dobott a rendőrök közé, tehát a hatóság embereire támadtak.

A cselekményről felvétel is készült, a széles nyilvánosság is szembesülhetett Fekete-Győr erőszakos viselkedésével. Éppen ezért volt nevetséges a képviselő védekezése, hogy ő csupán beejtette a füstgránátot a rendőrök közé, miközben a felvétel bizonyítja, hogy nem erről volt szó.

Tehát a valóságban megtörtént eseményt próbált letagadni. A bíróság ezért a minap másodfokon két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte az erőszakos képviselőt. Az ügy a Legfelsőbb Bíróságra kerül, hiszen Fekete-Győr megfellebbezte a mostani határozatot, így a döntés nem emelkedett jogerőre.

De létezik az emberben egy általános igazságérzet, amely alapján egyértelmű, hogy egy politikus nem támadhat rá a rendőrökre, nem dobálhatja őket pirotechnikai eszközökkel.

Fekete-Győrnek tehát le kellene mondania a mandátumáról, ilyen embernek nincs helye a közéletben. Akármilyen véleménnyel vagyunk is egy képviselőről, a közvélekedés szerint ő a választókat képviseli, tehát be kell tartania a törvényeket.

A demokratikus berendezkedésünk alapja, hogy a bíróság által elítélt politikus nem folytathatja a munkáját az Országgyűlésben.

Az ítélet példátlan egy képviselővel szemben, azonban Fekete-Győr eddig mégsem mondott le a parlamenti mandátumáról. Van arra esély, hogy vállalja a politikai felelősséget, azaz lemond parlamenti mandátumáról és visszavonul a közélettől?

A Momentum elnöke az ítélet kihirdetése után újra az ügyészséget támadta, de korábban már

Polt Péter legfőbb ügyészt is börtönnel fenyegette meg, a 2022-es kampányban azt mondta, amennyiben megnyerik a választásokat, Polt ellen eljárások lesznek indíthatóak.

Ezek után ne is csodálkozzunk azon, hogy az ő jogérzéke és jogfelfogása szerint nem követett el semmit, így nincs következménye a mostani bírósági ítéletnek, és nem mond le a mandátumáról. A felelősség hárítása, az egész magyarországi baloldalra jellemző hozzáállás.

Mondhatjuk, hogy ahogyan annak idején Gyurcsány Ferenc sem vállalta a felelősséget, ez egyfajta „divat” a baloldalon? A dollárbaloldal az egész esetet – szokásához híven – megpróbálja bagatellizálni, miért? Miért védik a baloldalon Fekete-Győr Andrást a társai? Mit mutatnak ezek a történések a baloldal morális és erkölcsi állapotáról? Miért viselkednek álszent módon?

A jobboldallal szemben a baloldalon soha senki nem hibás semmiért. Mindent elmond róluk az a tény, hogy ma is Gyurcsány Ferenc a vezetőjük, miközben az őszödi hazugságbeszéd nyilvánosságra kerülése után azonnal távoznia kellett volna a közéletből. Nem beszélve arról, hogy 2006 őszén az ellene tüntetőket kardlapozták, gumilövedékkel lőtték a rendőrök, ezért azóta sem hangzott el egy halk bocsánatkérés sem a részükről. De számos aktuálpolitikai példát is hozhatunk, például a külföldi befolyásszerzés, a guruló dollárok ügyében sincs következmény a baloldalon, de

Karácsony Gergely főpolgármesterben sem merült fel, hogy a Városháza-botrány, a Lánchíd-felújítás, vagy akár a főváros csődhelyzete miatt vállalja a felelősséget.

Például arra sem hajlandóak, hogy a Klubrádió tulajdonosától, Arató Andrástól elhatárolódjanak, vagy bojkottálják a baloldali adó műsorait Arató Novák Katalint és Varga Juditot emberi mivoltukban gyalázó minősíthetetlen cikke miatt.

Fekete-Győr ügyét is bagatellizálják, ebből is látszik, hogy a baloldalt Gyurcsány vezetésével elvtársi véd-, és dacszövetség jellemzi. Az ellenzéket nyugodtan minősíthetjük következmények nélküli koalíciónak.

Szerda este egy senkit nem érdeklő tüntetést tartott a Momentum, amelyen Fekete-Győr is beszédet mondott. Nem érzik a baloldalon, hogy nevetséges, amit csinálnak?

A Momentum lételeme, hogy lázadónak, radikálisnak mutassák magukat. Ez azért is abszurd, mert valójában azt a mainstream globalista baloldali irányvonalat képviselik, amely a nyugati világ politikai elitjét is alkotja, és valójában nem a szavazókat, hanem a globális nagytőke, a hálózatok érdekeit szolgálják. Látjuk a németországi, franciaországi emberek felháborodásából, hogy miről is szól ez a politika.

A momentumosok valóban radikálisak, ugyanazt az elhibázott politikát szeretnék nálunk újra meghonosítani, ami ma a nyugati országokat jellemzi. Azt a szuverenista kormányzatot próbálják megbuktatni, amely kiáll Magyarország érdekekei mellett, és elutasítja a háború-, gender-, és migrációpárti irányvonalat.

Az ellenzék azért küzd, hogy feladjuk politikai önállóságunkat, az ő aknamunkájuk miatt nem kapjuk meg az uniós támogatásokat sem. A magyar szavazók döntő része elutasítja ezt az álláspontot, ezért sem képes az ellenzék növelni bázisát. Nem tudnak szimpátiát kelteni maguk iránt, hiszen a baloldal céljai világosak, újra kiszolgáltatottá akarják tenni az országot. Hosszú időn keresztül kormányoztak már, a választók tudják, hogy