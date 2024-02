"Döbbenetes, amit művelt" - idős nő tombolt a XII. kerületi csendes kis utcában - helyszíni fotókkal

Hatalmas zajra, kiabálásra és csörömpölésre lehettek figyelmesek a XII. kerületi Kiss János altábornagy utcában élők csütörtökön (február 1.), a kora esti órákban. A nyugodt este némaságát ugyanis az egyik házban élő asszony vad tombolása verte fel, aki egyik pillanatról a másikra döbbenetes ámokfutásba kezdett. Információink szerint az idősebb nő a lakásának ablakából kezdte el kihajigálni a holmijait - méghozzá szerteszét az egész utcában.

Az asszony mindent kihajigált az ablakon és az ajtón Fotó: Metropol

Úgy tudjuk, ruhák, bőröndök, ágyneműk, székek és a kisasztal is repült kifelé. A szétszórt holmik az utca szinte teljes hosszában elterültek, a helyiek döbbenten nézték a halmozódó ruhadarabokat. Egy környékbeli férfi elmondta, hogy ő sokkot kapott, elképzelni sem tudta, hogy mi történhetett az utcában.

Csak néztem, hogy itt meg mi történt, mindenhol tárgyak hevertek. Először egy párnába akadtam bele, de aztán láttam, hogy mindenhol vannak cuccok

- mesélte.

A helyiek azt sem tudták, hogy mi történt, sokan először lomtalanításra gyanakodtak Fotó: Metropol

Először azt hitte, lomtalanítás volt:

Azt hittem, hogy valamilyen lomtalanítás lehetett, és azt szórták szét, de nem hallottam róla, hogy a környéken lett volna mostanában ilyen. Aztán egy rendőrautót is megláttam, és akkor már sejtettem, hogy valami egészen más történt. Döbbenetes, amit művelt

- mondta. Bár úgy tudjuk, hogy a repkedő holmik kereszttüzében senki nem sérült meg, több parkoló kocsiban is kárt tett a dobálás, az egyik autó szélvédője például be is tört.

A helyszínre a rendőrök is kirékeztek, a záporozó holmik még a busz forgalmát is akadályozták Fotó: Metropol

A rendőröket végül valószínűleg az egyik riadt lakó hívta ki, a zsaruk pedig hamarosan a helyszínre érkeztek:

A kerületi rendőrkapitányság rendőrei bejelentésre mentek a helyszínre, ahol egy nőt elfogtak, és bűncselekmény gyanúja miatt előállítottak. A nő ellen garázdaság és rongálás gyanúja miatt indult büntetőeljárás és őrizetbe is vették

- közölte lapunk érdeklődésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Az egyik kocsi ablaka ki is tört Fotó: Metropol

Hozzátették, hogy az eset során senki nem sérült meg. Azt egyelőre nem tudni, hogy mi váltotta ki a helyi lakó tomboló dühét. Mentőt azonban nem hívtak hozzá, az Országos Mentőszolgálat ugyanis elárulta, hogy eset során nem történt részükről intézkedés.

Az azonban nem kizárt, hogy az incidens után az asszony kórházi kezelésben részesítették.