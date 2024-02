Autósok figyelem: egy nagyon fontos határidő jár ma le, ha így fizetnél

Aki lekési a határidőt, milliókat bukhat!

Annak a közel nyolcvanezer gépjármű-tulajdonosnak, akik az év végi kampányban, január 1-jével kötöttek új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (kgfb), legkésőbb február 29-én éjfélig kell rendezniük esedékes díjrészletüket – hívta fel a figyelmet az FBAMSZ. Ahhoz viszont, hogy időben megérkezzen a pénz a biztosítókhoz, a csekken történő befizetést legkésőbb február 26-ig végre kell hajtani. Az internetes bankkártyás fizetés átfutási ideje is több nap lehet, ezért aki biztosra akar menni, annak február 26. után már ezt a módot sem érdemes választania.

A ma feladott csekk már nem biztos, hogy időben beérkezik a biztosítóhoz Fotó: chaphot

Mi történik, ha valaki nem fizet időben?

Akár egynapos késedelem is súlyos következményekkel jár: a biztosítónak befizetés híján a határidőt követő napon törlik a szerződést, így rögtön biztosítási védelem nélkül maradunk. Aki pedig biztosítás nélkül kárt okoz, akár több tízmillió forintot is saját zsebből kell kifizetnie! És ha mindez még nem volna elég: azt sem árt tudni, hogy a szerződés újrakötésekor – ami kötelező – nemcsak a türelmi időszakra vonatkozó biztosítási díjat kell majd kifizetni, hanem a megszűnés és újrakötés közti időszakra vonatkozó, kiemelkedően magas, napi fedezetlenségi díjat is.

Róla kapta a nevét az egykori Moszkva tér, 125 éve lett miniszterelnök

Széll Kálmán 1866-ban jogtudományi doktori oklevelet szerzett a Pesti Tudományegyetemen. Pályafutását 1867-ben szolgabíróként kezdte Vas vármegyében, 1868-tól a szentgotthárdi, 1881-től a pozsonyi 2. számú választókerületet képviselte kormánypárti programmal. A Deák-párt és a Balközép egyesülése után 1875 márciusától 1878. októberig pénzügyminiszteri tisztséget töltött be. Erélyes és takarékos miniszter volt, legnagyobb sikereként létrehozta az Osztrák–Magyar Bankot. 1897 végén, az egyre jobban elmélyülő válság idején ismét aktívan bekapcsolódott a politikai életbe és a Bánffy-kormány bukása után, 1899-ben őt nevezték ki miniszterelnökké, méghozzá február 26-án. Ebben az időben a belügyminiszteri tisztséget is ő töltötte be.

Széll Kálmán tér a magasból. Fotó: Jászai Csaba

222 éve született a Nyomorultak szerzője

Victor Hugo francia költő, regény- és drámaíró 1802. február 26-án született. Ő volt korának legtermékenyebb szerzője, az európai romantika egyik vezéregyénisége. Főbb művei: A párizsi Notre-Dame és A nyomorultak.

Ezeken a helyszíneken lehet vért adni ma Budapesten

07:00–19:00 között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (Karolina út 19–21.)

12:00–18:00 között a Csepel Plazában (II. Rákóczi F. út 154–170.)

12:00–17:30 között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (Örs vezér tere 24. )

13:00–18:00 között az Arena Plazában a Triumph üzlet mellet t (Kerepesi út 9.)

Borongós idő lesz ma

A köpönyeg.hu hétfői előrejelzése szerint a hajnali esőzések után napközben már csak néhol fordul elő csapadék, de egyelőre marad a borongós idő. 10 és 14 fok között alakul a hőmérséklet.

Szólóban lép fel Lovasi

Lovasi: Egy az egybe… csak maga címmel ad koncertet Lovasi András a MOMKultban február 26-án. A bensőséges hangulatú szerzői est keretében Lovasi több mint 35 év dalaiból merít, melyeket egy szál gitárral játszik el. Felcsendülnek még a zenész legújabb szerzeményei is, melyeket most először hallhatnak a rajongók. Jegyek és további információk itt találhatók.