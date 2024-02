Adatvédelmi biztoshoz fordultak a Római-parton élők – Kiss László polgármester csak a választásokra gyűjt adatokat?

Lakossági konzultációs ívvel vezeti félre Kiss László, Óbuda DK-s polgármestere a kerületieket, a küldeményekkel vélhetően nemcsak felmérést végez népszerűségéről a közelgő választás kapcsán, de a feltett kérdésekkel légből kapott módon rágalmaz is.

Ráadásul Kiss állításával ellentétesen a kérdőív nem anonim, emiatt az adatvédelmi biztoshoz fordultak.

Kiss László polgármester egész nyáron arra bátorította az embereket közösségi oldalán, mártózzanak meg – az ürülékes – habokban, ahelyett, hogy figyelmeztette volna őket a lehetséges veszélyekre – Fotó: Metropol

Óbuda Önkormányzata kérdőívén a botrányt kavaró Római-parti Plázs esetében például arról informálja a lakosságot, hogy az önkormányzat biztonságosan működteti a strandot, de ellenfele vélhetően ingatlanbefektetői érdekek miatt támadja azt. Majd felteszi a kérdés: egyetért-e azzal, hogy továbbra is működhessen a Duna-parti strand? Azt már nem írta oda, hogy a plázs felett Dunába ömlő hígított fekália miatt – a Fővárosi Csatornázási Művek adatai szerint – csak tavaly 15 alkalommal került szennyvíz a Dunába itt... Ráadásul Kiss korábban erről nem tájékoztatta a fürdőzőket és sportolókat.

A helyiek szerint a Római-part nem „egy Gemenci erdő”, távolról sem érintetlen, hiszen az 1920-as évektől beépített. A zöldfelület 85 százaléka magántulajdonban van. A Duna partján ráadásul csatornázatlan, emésztőgödrös büfék tömkelege található – Fotó: Metropol

Kissék a Római-parti árvízvédelmi gát ügyét is bedobták, félrevezetően azt felvillantva, hogy „óriási környezetrombolást okozna”, ha a part mentén építenék meg a gátat. Ezek után felteszi kérdését: „Egyetért-e azzal, hogy a Római-part érintetlen maradjon, ne ott épüljön a gát?” Azt már elhallgatja, hogy utóbbi méregdrága, 2 ezer embert nem is védene a rendszeresen áradó Dunával szemben. Kiss arról is nagyvonalúan hallgatott kérdőívében, hogy a nyomvonal konzerválja, hogy a part szinte évente víz alá kerüljön, emiatt a sétány tovább pusztul, és továbbra is ki lesz téve az árvizek okozta fertőzésveszélynek. A Kiss által propagált Királyok–Nánási útra tervezett árvízvédelmi védmű nyomvonalának építése viszont körülbelül 2 évig lehetetlenné teszi a kerület és a Dunakanyar közlekedését a Szentendrei útra történő közműáthelyezések miatt, amelyeknek költsége szintén horribilis. A korábbi tervek alapján a part mentén épült volna mobilgát, amelyet egyébként lakossági és szakmai véleményezés támasztott alá, a fővárosi hatáskört meghaladó törvényi keretek is megszülettek hozzá, amelyre Karácsony Gergely és Kiss László fittyet hány.

Így néz ki egy mobil gát, csak szükség idején állítják ki. A képen Egri Gábor tulajdonos saját gátja látható, amellyel part menti ingatlanját védi rendszeresen – Fotó: Bánkúti Sándor

Mégsem anonim a felmérés? A helyiek az adatvédelmi biztoshoz fordultak

– Három darab kérdőívet találtunk a borítékban. A megadott címünkön valóban hárman vagyunk bejelentve – mutatott rá dr. Búzás Győző helyi lakó. – A szövegben azt írta a polgármester, hogy: „A szavazás teljesen anonim, a levél alján található kilencjegyű egyedi azonosítóval történik – semmilyen személyes adatot nem kezelünk, nem tárolunk.”

A problémánk az, hogy a »konzultáció«-s adatlapon több egyedi azonosító számsor is található, amelyekből egyértelműen kiderülhet – ha személy szerint pontosan nem is – a lakcímre bejelentett családok, közösségek válasza. Ezért mi azt feltételezzük, hogy ez a »konzultációs« adatlap nem szolgál más célt, mint a nyári választások kimenetelének előzetes burkolt felmérését. A megadott kérdések külön-külön is felháborítóak, megtévesztőek. Nem adtak, adnak semminemű korrekt információt a valódi tényekről, így véleményünk szerint – a valódi ismeretanyag hiányában – nem is lehet korrekt választ adni

– hangsúlyozta az Egyesület a Római-partért elnöke. Mint fogalmazott: „Az adatvédelmi biztoshoz fordultunk, hogy kivizsgálják az adatok kezelésének, gyűjtésének, felhasználásának kérdését. Foglaljanak állást, hogy a feltett kérdéseket egyáltalán ezen formájukban így fel lehet-e tenni.”