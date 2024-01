Újabb akcióra készülnek a német gazdák

Traktorkonvoj indult egy hete Berlin felé: több ezer elégedetlen gazda vette blokád alá a német fővárost. Azóta el sem mozdultak, és folyamatosak a tiltakozó akciók.

Forrnak az indulatok. A tüntetők országszerte autópályákat, gyorsforgalmi utakat bénítottak meg és tömegtüntetéseket tartottak. Dudáltak és villogtak a mezőgazdasági gépek, végeláthatatlan sorokban álltak az elmúlt napokban például Augsburgban és Nürnbergben is.

A termelők a kormányzati megszorítások miatt, végső elkeseredésükben vonultak utcára.

„Azt szeretnénk elérni, hogy ne emeljék az útdíjakat és a gázolaj árát. Továbbá, hogy megmaradjanak az eddigi támogatások, ezért küzdünk” – foglalta össze követeléseiket Hubertus Krupp gazda.

Tavaly decemberben jelentette be a német balliberális kormány, hogy a költségvetési nehézségek miatt évi 480 millió eurót vonnak el a mezőgazdaságtól. Megszüntetnék a gázolaj-támogatásokat és csökkentenék az adókedvezményeket. Később már visszakoztak: az intézkedéseknek csak egy része valósulna meg és nem azonnal, hanem fokozatosan.

A német kancellár szombati videóüzenetében nyugalomra és együttműködésre szólított fel. Olaf Scholz szerint jó kompromisszumot sikerült elérni, figyelembe vették a gazdák aggályait és azok alapján döntöttek a szigorításokról. Ezzel azonban a tüntetők nem értenek egyet és bejelentették: folytatják a tiltakozó akciókat.

Társadalmi elégedetlenséget reprezentálnak

Óriási a társadalmi elégedetlenség Németországban, ami az elmúlt évek hibás politikájának az eredménye – fejtegette a Magyar Nemzet újságírója az M1-en. Dócza Edit szerint a válsághelyzet akár a kormány bukásához is vezethet.

„Politikai vetülete az, ami sokkal súlyosabb lesz. Tehát az mindenképpen kijelenthető, hogy a baloldal az lényegében előrébb helyezi, hogy megfeleljen az Európai Uniónak és a vezető uniós politikusoknak, mint a németországi társadalomnak. Én azt gondolom, hogy ez viszont eléggé a kudarc irányába fogja tolni a baloldali pártokat” – véli az újságíró.

A gazdák hétfőre minden eddiginél nagyobb demonstrációt hirdettek Berlinbe, amihez a fuvarozók is csatlakoztak. Több mint ötezer traktorra és teherautóra, valamint 10 ezer tüntetőre számítanak.

A rendőrség arra készül, hogy a megmozdulás szinte az összes főbb bevezető csomópontot érinti majd, emiatt teljesen megbénulhat német főváros közlekedése.

Önmérsékletre és a szélsőségek elkerülésére szólította fel Olaf Scholz német kancellár az állami támogatások csökkentése ellen tiltakozó gazdákat.

„Ha a legitim tiltakozások dühkitörésbe vagy a demokratikus folyamatok és intézmények figyelmen kívül hagyásába torkollnak, azzal mindenki veszíteni fog” – figyelmeztetett szombaton közzétett videoüzenetében a kancellár.

Egy hete tartó tüntetéssorozatuk alatt a gazdák traktorokkal torlaszolták el egyes autópályák kijáratát és bejáratát,

nagyméretű mezőgazdasági gépekkel vonultak fel Berlinben és más városokban, országszerte akadályozva a közlekedést. Hétfőn gazdák ezreit várják Berlinbe, az akcióhét csúcspontjára.

„Egy demokráciában nincs helye az erőszakra való felhívásnak és a személyes fenyegetéseknek” – érvelt Olaf Scholz. Hozzátette: a mostani zavaros időkben különösen fontos az arányos fellépés és az egyensúly megtartása, minden demokratának ügyelnie kell erre.

A szövetségi kormány a dízel üzemanyagra vonatkozó, több mint hetven éve érvényben lévő adókedvezmény megszüntetését tervezi.

A tiltakozók nyomására – az eredeti tervtől eltérően – nem egy lépésben, hanem fokozatosan, három év alatt kívánja meghozni az intézkedést. A feldühödött gazdák nyomást gyakorolnak a Scholz vezette koalíciós kormányra, hogy tovább enyhítse a már módosított terveket.

Közlekedési káosz fenyegeti Németországot – írja a német sajtó a szerdán kezdődött országos gazdablokád kapcsán. Tízezrek vonultak utcára, lezárják az autópályákat, az országutakat és a nagyobb városokat is. Ehhez adódik hozzá a német vasúti sztrájk, amely szerda hajnalban kezdődött. A közlekedési káosz miatt több városban szünetel az oktatás, mivel a diákok, pedagógusok nem jutnak el az iskolákba. Elemzők kiemelik, hogy a kormányellenes tüntetést a német társadalom nagy része támogatja.

Dudáltak és bőgették a motorokat a német gazdák szerda reggel Berlinben. Hosszú sorokban állnak a traktorokkal a Brandenburgi kapu előtt. Még éjszakára sem mozdultak el, konténerekben és tábortüzek körül melegedtek.

Azt mondták, kitartanak, és ha kell, akár jövő vasárnapig is maradnak. Követelik, hogy a kormány hallgassa meg őket.

A megvonások miatt ki kell tartanunk. Nem hagyhatjuk, hogy tovább emeljék az adókat és a német adófizetők pénzét más országokban költsék el. Először a mi népünknek kell boldogulnia

– panaszkodott az egyik gazda.

Vasárnap óta folyamatosak a tiltakozó akciók Németországban. Több autópálya forgalmát megbénították a demonstráló traktorosok, Stuttgartban trágyát öntöttek az utakra.

Az olcsó ukrán gabona „gyújtotta meg a kanócot”

A német gazdák kálváriája tavaly nyáron kezdődött a Németországot elárasztó ukrán gabonadömping miatt. A kétes minőségű ukrán mezőgazdasági termékek ugyanis lenyomták az árakat – veszélybe sodorva a termelők megélhetését. Ráadásul az Oroszország ellen bevezetett szankciók miatt az energiaárak is emelkedtek, vagyis a gazdák költségei is nőttek. A balliberális kormány ennek ellenére megszorításokat jelentett be. Elemzők szerint azért, hogy tovább tudja támogatni Ukrajnát.

„Elnehezültek a termelési feltételek, annyira átpolitizált lett a mezőgazdaság”

„Ez volt az utolsó csepp a német gazdák poharában” – erről Nagy István agrárminiszter beszélt az M1-en.

A miniszter szerint elfogadhatatlan, hogy az ukrán termékekre semmilyen szabályozás nincs az Európai Unióban, miközben a termelőket teljesen ellehetetlenítik.

„Egy 900 millió eurós csomagot akarnak megspórolni rajtuk. Ekkor mondták azt (a gazdák), hogy na elég volt, ezt nem lehet hagyni, mert miközben az Európai Unióban újabb és újabb feltételeket, nehézségeket állítunk a termelés sikeressége elé, aközben olyan termékeket engedünk az EU belső piacára, amire semmilyen szabály nem vonatkozik. Na, így nem lehet sikeresen termelni” – fejtette ki Nagy István.

A gazdatüntetések ellenére Olaf Scholz továbbra is Ukrajna hatékonyabb támogatását sürgeti. A német kancellár szerint a jelenlegi segítség nem elég Kijevnek.

„Németország hozzájárulása önmagában nem lesz elég Ukrajna biztonságának garantálására. Ezért felszólítom szövetségeseinket az EU-ban, hogy fokozzák erőfeszítéseiket Ukrajna érdekében, mert a tervezett fegyverszállítások túl kicsik” – fogalmazott Scholz kancellár.

A németek többsége viszont nem ért egyet a szövetségi kormánnyal.

A Bild felmérése szerint a társadalom egyértelműen a gazdák mögött áll, csaknem 70 százalékuk támogatja a tüntetéseket.

„A német baloldali kormány eleve nehéz helyzetben van. Sok szempontból olyan téves politikai döntéseket hozott, amelyek tovább rontották a helyzetet, és a saját felelőtlenségüknek az árát most a gazdákkal és más érdekcsoportokkal, más társadalmi csoportokkal próbálják megfizettetni. Ezzel szemben zajlik a tiltakozás” – mondta Szikra Levente, az Alapjogokért Központ elemzője.

Közlekedési káoszhoz vezethet a vonatok leállása

Mostantól még az eddigieknél is nagyobb lehet a közlekedési káosz, akár teljesen megbénulhat Németország. A gazdákhoz ugyanis a fuvarozók, a vendéglátósok és a vasutasok is csatlakoztak. A német mozdonyvezetők szerdán országszerte nem vették fel a munkát, ami miatt szinte teljesen leálltak a személyvonatok. A távolsági járatok közül csak minden ötödik közlekedik, és a vasúti sztrájk a magyar szerelvényeket is érinti - írja a Ripost.