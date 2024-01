Egyre többen tüntetnek Németországban, káosz fenyeget

Kitartanak a német gazdák, most is traktorok ezrei állnak kilométeres sorokban Németország-szerte, megbénítva a forgalmasabb utak és csomópontok közlekedését - írja a Ripost.

Fotó: Christian Charisius

A gazdák arról beszélnek, hogy a megszorító politikát követő, Olaf Scholz vezette balliberális-zöld kabinet a német agrárium sírját ássa.

Először is meg kellene végre hallgatniuk minket. Az adóemeléseket el kell törölni. De ezenkívül a többi követelésünkről is tárgyalni kell, és azokat is teljesíteniük kell

– mondta egy német gazda.

A demonstrációk futótűzként terjednek, szerdán egy brémai kikötő forgalmát is leállították az elégedetlen gazdák, akik a hajózás mellett a kamionforgalmat is blokkolják. A tüntetők miatt nem tudják megrakodni a hajókat áruval, és az érkező szállítmányok sem tudnak kikötni.

A vasutasok is sztrájkba léptek szerdára virradó éjszaka, szinte megbénult a vonatforgalom Németországban. A személyvonatok teljesen leálltak, a távolsági járatok közül csak minden ötödik közlekedik.

A pályaudvarok konganak az ürességtől, aki teheti, meg sem próbál vonattal utazni, mégis, sokan egyetértenek a vasutasok követeléseivel.

A sztrájk péntekig tart, de ha nem születik megállapodás, akkor lehet, hogy még tovább.

Teljesen megértem őket. Ebben a helyzetben nem akarok ítélkezni, viszont ha lesz rá okom, akkor én is szeretnék küzdeni a saját munkakörülményeimért

– fogalmazott egy német férfi.

A vasúti alkalmazottak a gazdatüntetésekhez csatlakozva béremelésért, prémiumért és négynapos, összesen 35 órás munkahétért tüntetnek.

Szerintem a sztrájk alapvetően egy nagyszerű és fontos dolog. Egyébként pedig nem értem, hogy miért nem hajlandók velük kompromisszumot kötni

– mondta egy német nő.

Az Olaf Scholz vezette kabinet súlyos megszorításokkal próbálja kihúzni Németországot abból a kátyúból, amibe saját maga kormányozta. Ennek egyik áldozata az agrárium, ahol a balliberális kormány nemrég megszorításokat jelentett be.

Évi csaknem félmilliárd eurót vennének el a mezőgazdaságból, miközben Ukrajnától nem sajnálják a támogatásokat.

A német balliberális-zöld kormányt nem érdekli az emberek megélhetése, csak ideológiai kérdésekkel foglalkoznak – erről beszélt az Alapjogokért Központ elemzője. Koskovics Zoltán szerint miközben a német kormány megfojtja a saját mezőgazdaságát, addig Ukrajnával elnéző és szinte kiszolgálja Kijevet.

A mostani balliberális- zöld koalíciónak Németországban a világon semmilyen felhatalmazása nincs arra, hogy egyrészt azt az Ukrajna-politikát folytassa, amit folytat, másrészt, hogy olyan támogatásokat vegyen el a német gazdáktól, amelyek évek-, évtizedek óta járnak nekik

– mutatott rá Koskovics Zoltán.

Közlekedési káosz fenyegeti Németországot – írja a német sajtó a szerdai országos gazdablokád kapcsán. Tízezrek vonultak utcára, lezárják az autópályákat, az országutakat és a nagyobb városokat is. Ehhez adódik hozzá a német vasúti sztrájk, amely szerda hajnalban kezdődött. A közlekedési káosz miatt több városban szünetel az oktatás, mivel a diákok, pedagógusok nem jutnak el az iskolákba. Elemzők kiemelik, hogy a kormányellenes tüntetést a német társadalom nagy része támogatja.

Dudáltak és bőgették a motorokat a német gazdák szerda reggel Berlinben. Harmadik napja tartják blokád alatt a fővárost, hosszú sorokban állnak a traktorokkal a Brandenburgi kapu előtt. Még éjszakára sem mozdultak el, konténerekben és tábortüzek körül melegedtek.

Azt mondták, kitartanak, és ha kell, akár jövő vasárnapig is maradnak. Követelik, hogy a kormány hallgassa meg őket.

A megvonások miatt ki kell tartanunk. Nem hagyhatjuk, hogy tovább emeljék az adókat és a német adófizetők pénzét más országokban költsék el. Először a mi népünknek kell boldogulnia

– panaszkodott az egyik gazda.

Vasárnap óta folyamatosak a tiltakozó akciók Németországban. Több autópálya forgalmát megbénították a demonstráló traktorosok, Stuttgartban trágyát öntöttek az utakra.

Az olcsó ukrán gabona „gyújtotta meg a kanócot

A német gazdák kálváriája tavaly nyáron kezdődött a Németországot elárasztó ukrán gabonadömping miatt. A kétes minőségű ukrán mezőgazdasági termékek ugyanis lenyomták az árakat – veszélybe sodorva a termelők megélhetését. Ráadásul az Oroszország ellen bevezetett szankciók miatt az energiaárak is emelkedtek, vagyis a gazdák költségei is nőttek. A balliberális kormány ennek ellenére megszorításokat jelentett be. Elemzők szerint azért, hogy tovább tudja támogatni Ukrajnát.

„Elnehezültek a termelési feltételek, annyira átpolitizált lett a mezőgazdaság”

„Ez volt az utolsó csepp a német gazdák poharában” – erről Nagy István agrárminiszter beszélt az M1-en.

A miniszter szerint elfogadhatatlan, hogy az ukrán termékekre semmilyen szabályozás nincs az Európai Unióban, miközben a termelőket teljesen ellehetetlenítik.

Egy 900 millió eurós csomagot akarnak megspórolni rajtuk. Ekkor mondták azt (a gazdák), hogy na elég volt, ezt nem lehet hagyni, mert miközben az Európai Unióban újabb és újabb feltételeket, nehézségeket állítunk a termelés sikeressége elé, aközben olyan termékeket engedünk az EU belső piacára, amire semmilyen szabály nem vonatkozik. Na, így nem lehet sikeresen termelni

– fejtette ki Nagy István.

A gazdatüntetések ellenére Olaf Scholz továbbra is Ukrajna hatékonyabb támogatását sürgeti. A német kancellár szerint a jelenlegi segítség nem elég Kijevnek.

„Németország hozzájárulása önmagában nem lesz elég Ukrajna biztonságának garantálására. Ezért felszólítom szövetségeseinket az EU-ban, hogy fokozzák erőfeszítéseiket Ukrajna érdekében, mert a tervezett fegyverszállítások túl kicsik” – fogalmazott Scholz kancellár.

A németek többsége viszont nem ért egyet a szövetségi kormánnyal.

A Bild felmérése szerint a társadalom egyértelműen a gazdák mögött áll, csaknem 70 százalékuk támogatja a tüntetéseket.

A német baloldali kormány eleve nehéz helyzetben van. Sok szempontból olyan téves politikai döntéseket hozott, amelyek tovább rontották a helyzetet, és a saját felelőtlenségüknek az árát most a gazdákkal és más érdekcsoportokkal, más társadalmi csoportokkal próbálják megfizettetni. Ezzel szemben zajlik a tiltakozás

– mondta Szikra Levente, az Alapjogokért Központ elemzője.

Közlekedési káoszhoz vezethet a vonatok leállása

Mostantól még az eddigieknél is nagyobb lehet a közlekedési káosz, akár teljesen megbénulhat Németország. A gazdákhoz ugyanis a fuvarozók, a vendéglátósok és a vasutasok is csatlakoztak. A német mozdonyvezetők szerdától országszerte nem vették fel a munkát, ami miatt szinte teljesen leálltak a személyvonatok. A távolsági járatok közül csak minden ötödik közlekedik, és a vasúti sztrájk a magyar szerelvényeket is érinti.