„Hirtelen lépett a vonat elé” – Magyar férfit gázolt el a vonat Pozsonynál

Tragikus baleset áldozata lett egy magyar férfi Pozsonyban. S. ugyanis még szerdán (január 17.) késő este, tíz óra magasságában lesétált a Pozsony központjában lévő teherpályaudvar és a pozsonyligetfalui állomás közti sínszakaszra, és az érkező szerelvény elé lépett.

Fotó: Pixabay (illusztráció)

Az Új Szó rendőrségi információkra hivatkozva azt írta, hogy az ötvenes éveiben járó férfi hirtelen lépett ki a vonat elé, és bár a masiniszta vészfékezett, a szakasz annyira rövid volt, hogy nem tudott megállni, és egyenesen áthajtott a férfin.

S. ismerősei sokkot kaptak az eset után, és azt gyanítják, hogy szándékosság állhatott a háttérben:

Nem tudom, miért akart volna véget vetni az életének, de szerintem sajnos ez szándékos volt, mert azt hallottuk, hogy nagyon hirtelen lépett a vonat elé, pont, amikor jött. Ez valószínűleg nem véletlen volt. Nagyon sajnálom őt és a családot is, nagyon szoros volt a kapcsolatuk

– mondta az S. család egyik ismerőse. Információink szerint a vonat még jelezni is próbált a férfinak, azonban ő a síneken maradt, nem ugrott el a szerelvény elől. Az ismerős hozzátette, hogy a férfi lánya, Dorina teljesen kiborult a történtek után, ahogyan a férfi barátai is ismerősei is, akik értetlenül állnak a szörnyűség előtt.

Sajnos nem ez volt a környék egyetlen tragédiája az elmúlt napokban, ugyanis S. után egy nappal egy 14 éves kamasz feküdt ki a vonat elé Ógyallán. Mint azt a Joj TV megírta, a vonat azon a szakaszon lassan haladt, és próbált jelezni a fiúnak, aki viszont kitartóan a síneken maradt, a többtonnás monstrumnak pedig nem volt ideje fékezni.

Mindig van segítség!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!