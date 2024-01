Óbudai pazarlás: Kiss László 500 millióból újítaná meg a strandot, amit hagyott lepusztulni

A terület nyaranta gyermektáborok közkedvelt helyszíneként is szolgált, azonban Kiss László teljes polgármesteri időszaka arról szólt, hogy hagyták az ottani infrastruktúrát, és a 2019-ben még kifogástalanul működő strandot teljesen lepusztulni. Majd balesetveszélyre hivatkozva évekkel ezelőtt be is zárták a tábort. Az elmúlt 5 év mulasztását és a polgármester méltán kedvezőtlen népszerűségét akarja a baloldal most javítani azzal, hogy legalább a terület egy részét, a strandot felújítanák. Mindez közel 500 millió forintjába kerül majd az óbudaiaknak, pedig, ha fél évtizeden keresztül végezték volna a munkájukat és nem hanyagolták volna el teljesen a Szabadidőparkot, akkor sokkal olcsóbban fenn lehetett volna tartani, és az óbudai gyermekek sem maradtak volna nyári táborok nélkül