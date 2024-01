Most kaptuk: tűzbe esett egy 3 éves kisfiú, életveszélyes égési sérülésekkel szállították kórházba

A teste 43 százaléka megégett csütörtökön annak a 3 éves kisfiúnak, aki egy Kassához közeli romatelepen beleesett a szabad ég alatt lángoló tűzbe. Az udvaron lévő emberek csak akkor vették észre a gyereket, mikor már lángra kaptak a ruhái - írja a Paraméter.

Borzasztó baleset történt Kassa közelében Fotó: Képünk illusztráció / Pixabay

Úgy tudni, a kisfiú megbotlott egy kőben, úgy esett bele a tűzbe, de szerencsére még időben ki tudták húzni a lángok közül. Az arca és a teste jelentős része így is megégett, kritikus állapotban került kórházba, de a rendőrség közlése szerint az állapota még most is nagyon súlyos.

Testi sértés bűntette miatt eljárást indítottak.