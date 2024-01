Mindenki tűkön ülve várja: nagy bejelentésre készül az Apple

Az iPhone-rajongók nemrégiben több nagy újításnak is örülhettek, hiszen előbb megjelent az Apple legfrissebb operációs rendszere, az iOS 17, majd rá nem sokkal később az új iPhone 15 is.

Új operációs rendszer érkezik az iPhone telefonokra Fotó: Pexels

Azonban most az almás telefont használóknak újabb remek híreket kaptak. Ugyanis Mark Gurman, az Apple szakértője elárulta, hogy hamarosan érkezik az iOS 18, amely szerinte a cég történetének egyik legnagyobb operációs rendszer-fejlesztése lesz.

Úgy tudni, hogy ennél a szoftverfejlesztésnél nagy hangsúlyt kaphat a mesterséges intelligencia, és az olyan funkciókat is javíthatják vele, mint a Siri, amely így még hasznosabbá válhat a fogyasztók számára. Erre már csak azért is nagy szükség lehet, mert az olyan riválisok, mint a Google és a Samsung továbbra is feszegetik a határokat olyan funkciókkal, mint az azonnali külföldi hívásfordítás, a Circle to Search és az automatikus képszerkesztés, amely képes eltávolítani dolgokat az adott fényképekről egyetlen érintéssel.