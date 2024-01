Lottólázban ég Magyarország: több mint 4 milliárd forintot lehet nyerni az ötös lottón

Amikor nagy a főnyeremény az ötös lottón, akkor rengeteg olyan ember is beszáll a játékba, aki alap esetben nem lottózik. Mivel most egy több mint 4 milliárd forintos főnyereményről van szó, így mindenki lottólázban ég, hiszen ez egy akkora összeg, amivel nem csupán a mi életünk tud örökre megváltozni, de a gyermekeink, unokáink élete is.

Illusztráció Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Az biztos, hogy rengetegen fogják nézni az év első Szerencse Szombatját, hiszen akkor derül ki, hogy 22 hét után sikerül-e valakinek elvinnie a több mint 4 milliárd forintos főnyereményt – ha viszont most sem talál gazdára ez az elképesztő összeg, akkor jövő héten minden idők 4. legnagyobb ötöslottó- főnyereményévé duzzad az öttalálatosért járó pénz.

Az eddigi legnagyobb nyeremény 6,5 milliárd forint volt, ezt 2020. március 28-án vitte el egy szerencsés játékos.

A Szerencsejáték Zrt. közleménye alapján az Eurojackpot játékosai is izgulhatnak, ugyanis tavaly november 17-e óta nem született telitalálatos szelvény, ami azt jelenti, hogy a főnyeremény 120 millió euróra, vagyis nagyjából 46 milliárd forintra duzzadt, ami már valóban egy észveszejtő összeg – az Eurojackpot esetében 2022. 49. játékhetében született az eddigi legnagyobb magyar nyeremény: 31 milliárd forint.