Megrázó videó: iskolába menet akarták elrabolni a kislányt

Számos történet kering gyermekrablási kísérletekről, ám ahogy az alábbi videóból is kiderül: ez most egész más eset! A rendőrség ugyanis letartóztatott egy 37 éves arizonai férfit, miután egy lány arról számolt be, hogy az idegen férfi fényes nappal megpróbálta elrabolni őt.

Fotó: YouTube

A CrimeOnline szerint a lányra akkor támadt rá a férfi, amikor a gyerek az iskolába sétált múlt pénteken Glendale-ben. A kislánynak sikerült elfutnia a férfi elől, az esetről készült ijesztő videófelvétel pedig vírusként terjed azóta az interneten.

A helyi rendőrök a lány hívására megszerezték a szomszéd biztonsági felvételét, amelyen az látható, hogy a férfi visszakanyarodott az utcában kocsijával, majd kiugrott belőle és üldözni kezdte a gyereket. Mivel az túl gyors volt, a férfi végül feladta és visszaült a járműbe.

Egy riporter, aki megtekintette a nyers videót, azt mondta, hogy hallani lehetett a felvételen, amint a lány azt kiáltja: „Nem!”.

Egy iskolás lány arról számolt be, hogy egy ismeretlen felnőtt férfi megpróbálta elrabolni őt, miközben az iskolába sétált

– közölte a rendőrség hivatalos közleményében. A rendőrök azonosították a járművet és a gyanúsítottat, majd Joseph Ruizt emberrablás kísérletével gyanúsították meg.

A rendőrség közölte, hogy hétfőn adnak bővebb tájékoztatást az esettel kapcsolatban.