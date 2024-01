Elismerte a Lánchidat felújító cég kapcsolatát a számlagyárral

Több száz milliós számlagyár működtetése, nemzetközi csalás egy körözött bűnözővel, vesztegetés, súlyos testi sértés kísérlete – többek között ezekkel a bűnügyekkel hozta korábban összefüggésbe a hatóság azt a Vig Mórt, akivel kapcsolatban hétfőn az atv.hu megírta, két év alatt a Lánchíd kivitelezését végző A-Híd Zrt. 1,4 milliárd forintot utalt a praxisától eltiltott jogász cégének, a Sunstrike Hungary Kft-nek. Ezt követően ebből az összegből tovább utaltak 900 millió forintot Vig Mór magánszámlájára, illetve ügyvédi letéti számlájára. Az atv.hu úgy értesült: a nyomozás során az adóhatóság értesülésünk szerint azt is vizsgálja, hogy érkeztek-e utalások Vig ügyvédi letéti számlájára azt követően, hogy az ügyvédet a Kúria jogerősen 2022. januárjában bűncselekmény elkövetése miatt eltiltotta az ügyvédi hivatás gyakorlásától és ezt követően a Budapesti Ügyvédi Kamara törölte a kamarai nyilvántartásból.

A gyanú szerint a tovább utalások a Vig Mórhoz köthető számlákra jellemzően ugyanazokon a napokon történtek, mint amely napokon az A-HÍD Zrt-től a pénzek a Sunstrike Kft-hez érkeztek, az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették a számlákról.

A portál azt írta, hogy ezeket a tranzakciókat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az exügyvéd ellen indított, sok száz milliós költségvetési csalást érintő büntetőeljárásban vizsgálja. Ez már csak azért sem lehet meglepő, hiszen a Mandiner nemrég arról számolt be, hogy ennek az eljárásnak a keretében tartottak házkutatást tavaly év végén az A-Híd-nál.

A-HÍD ZRT. ELISMERTE, HOGY FIZETETT VIGHNEK

A botrány kapcsán megkeresték az A-Híd Zrt.-t, a cég az alábbi választ küldte kérdéseikre:

Az A-Híd Zrt.-nek nem kivitelezésre vonatkozó és nem kivitelezéshez kapcsolódó szerződése volt az eljárás alatt álló céggel, az nem kapcsolódott közbeszerzésen elnyert projekthez, így értelemszerűen a Lánchíd felújításához sem. A szerződések teljesítését az A-Híd Zrt. felé igazolták, a kiállított számlák ellenértéke kizárólag az eljárás alatt álló cég számlájára került utalásra.

Külső cégek gazdálkodására, kapcsolatrendszerére és egyéb működésére a teljesítésen túl az A-Híd Zrt-nek semmilyen rálátása és ráhatása nincs. Adatszolgáltatóként a hatósági eljárás egyéb részleteit (okát, résztvevőit, helyszíneit stb.) nem ismerjük, de mi is megdöbbenve olvassuk az arról szóló sajtóhíreket, így azt is, hogy a hatósági eljárással érintett cég az ATV-vel beszállítói kapcsolatban állva az ATV-nek is kárt okozott.

Hangsúlyozzuk, hogy az A-Híd Zrt. nem alanya a hatósági eljárásnak, csak a külső cégekkel kapcsolatos adatokat szolgáltatott a NAV felé. Az A-Híd Zrt., mint minden nagyvállalat, több ezer külső céggel állt, illetve áll kapcsolatban, és nem ez az első eset, hogy a hatóságok információkat kértek tőlünk. Ahogyan az eddigiekben, ebben az esetben is maradéktalanul eleget tettünk az adatszolgáltatási kötelezettségeinknek, a jogszabályokat mindenben betartva működünk, és természetesen a későbbiekben is együttműködünk a hatósággal.

KORRUPCIÓGYANÚ A LÁNCHÍD FELÚJÍTÁSA KÖRÜL

Nem véletlen, hogy a jobbikos Brenner Koloman kezdeményezte a vizsgálóbizottság felállítását a Lánchíd ügyében, amit a Fidesz is támogat, ahogyan az sem lehet véletlen, hogy a főpolgármester, Karácsony Gergely nagyon hisztizik emiatt. Szerinte ugyanis nem jogos, csupán a kampány része az egész, de közben kiderült, hogy két év alatt a kivitelező cég és az Amnesty-vezér számlagyáros testvéréhez, Vig Mórhoz köthető cég között milliárdos pénzmozgás volt az elmúlt két évben. És persze azt sem szabad elfelejteni, hogy

ez a cég volt az, ami Karácsony Gergelyéknek köszönhetően 5 milliárd forinttal drágábban újíthatta fel a Lánchidat, mint amire Tarlós István annak idején ajánlatot kapott. Ezek után az sem véletlen, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is vizsgálódik.

Mint ahogyan arról korábban többen is beszámoltak Karácsony Gergely ötmilliárd forinttal drágábban újíttatta fel a Lánchidat, mert új tendert írt ki a rekonstrukcióra. Ennek eredménye az lett, hogy drágább volt a beruházás és csak a Lánchidat csinálták meg; az alagút és a Széchenyi tér már nem fért bele, ahogyan azt korábban Tarlós István megtervezte.