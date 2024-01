Bandaháború Újbudán: az utcán lőttek egymásra, megrémültek a lakók

Akár a filmekben! Bandaháború tört ki csütörtök este Újbudán a Bíró László József körúton. A leszámolásban két társaság tagjai vettek részt, akik a helyiek szerint luxusautóval érkeztek a helyszínre, és ott végül egymásnak estek. Először csak hangos kiabálás hallatszott az utcán, majd ez elfajult, és fegyvert rántottak egymásra a bandatagok. A helyiek megrémültek a lövésektől.

Itt vitatkoztak össze a bandatagok Fotó: Metropol

Igen, hallottuk a lövéseket vagy valamit, ami egy óriási puffanással járt

– mesélte egy férfi, aki nemrég költözött a környékre.

„Ez egy nagyon szépen rendezett terület, szép házakkal, drága ingatlanokkal. Éppen ezért is gondoltam, hogy itt nem kell hasonló problémától tartani, hiszen ez nem egy gettó. Aztán itt beszélgetünk a helyi boltban és mondják, hogy jól hallottuk, lövések lehettek, mert két társaság torkaszakadtából üvöltött az utcán, szidták egymás édesanyját. Azt mondják, hogy nem helyiek lehettek, mert mind a két társaság luxusautóval érkezett meg. Lehet, hogy ez volt a találkozó helyszíne… Aztán összeveszhettek valamin, szerintünk tőlük jött a lövés. Az is eszembe jutott, hogy van itt egy konditerem, elég sok érdekes ember jár ide, elképzelhető, hogy ők is innen jöttek ki, de persze ezt nem tudhatjuk.”

Hangos lövések hangját hallották Fotó: Pexels

Az esettel kapcsolatban megkérdeztük a BRFK-t, akik a következő tájékoztatást adták:

„A Budapesti Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Osztályra érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy 2024. január 11-én 19 óra 23 perckor érkezett bejelentés arról, hogy Budapesten a XI., Bíró László utcában lövést hallottak.

A rendőrök öt perc alatt kiértek a helyszínre, ahol egy gumilövedékes fegyverből származó gumilövedéket találtak. Az esettel összefüggésben nyomozást indítottak és az egyik feltételezett elkövetőt, egy 28 éves férfit 21 óra 30 perckor a IX., Lurdy-háznál elfogtak. Elfogását követően gyanúsítottként hallgatták ki felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett megalapozott gyanúja miatt. A gyanúsítottat a nyomozók őrizetbe vették, további elkövetők beazonosítása folyamatban van” – közölte a rendőrség.